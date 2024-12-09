Galatasaray'ın Barış Alper isyanı: "Manaj milli futbolcuyu katletti"
Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikalarındaki bir hakem kararı tartışma yarattı. Sivassporlu Rey Manaj'ın Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın ayak bileğine bastığı faulde VAR uyarısına rağmen kırmızı kart çıkmaması, sarı kırmızılıları isyan ettirdi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Manaj bugün bir milli futbolcuyu katletti." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Barış Alper Yılmız'ın sakatlandığı pozisyonda kırmızı kart çıkmamasına öfkeli.
Tartışma yaratan pozisyon, maçın duraklama bölümünde yaşandı.