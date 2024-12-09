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Galatasaray'ın Barış Alper isyanı: "Manaj milli futbolcuyu katletti"

Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikalarındaki bir hakem kararı tartışma yarattı. Sivassporlu Rey Manaj'ın Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın ayak bileğine bastığı faulde VAR uyarısına rağmen kırmızı kart çıkmaması, sarı kırmızılıları isyan ettirdi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Manaj bugün bir milli futbolcuyu katletti." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Barış Alper isyanı: "Manaj milli futbolcuyu katletti" - 1

Galatasaray, Barış Alper Yılmız'ın sakatlandığı pozisyonda kırmızı kart çıkmamasına öfkeli.

Tartışma yaratan pozisyon, maçın duraklama bölümünde yaşandı.

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Galatasaray'ın Barış Alper isyanı: "Manaj milli futbolcuyu katletti" - 2

Sivassporlu Rey Manaj, ikili mücadelede Barış Alper Yılmaz'ın sol ayak bileğine bastı.

Hakem Turgut Doman faulü sarı kartla cezalandırırken, VAR odasından gelen kırmızı kart tavsiyesiyle pozisyonu yeniden izledi.

Galatasaray'ın Barış Alper isyanı: "Manaj milli futbolcuyu katletti" - 3

Saha içi incelemenin ardından maçın hakemi kararını değiştirmedi,, Galatasaray isyan etti.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Manaj bugün bir milli futbolcuyu katletti." ifadelerini kullandı. 

Galatasaray'ın Barış Alper isyanı: "Manaj milli futbolcuyu katletti" - 4

Teknik direktör Okan Buruk da maç sonu basın toplantısında hakemlere tepki gösterdi.

Buruk, "Bir milli oyuncunun sakatlanmasına yola açan kişilerin hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Galatasaray'ın Barış Alper isyanı: "Manaj milli futbolcuyu katletti" - 5

Sahayı sedyeyle terk eden milli futbolcu, stadyumdan ayrılırken yürüyebildi.

Barış Alper Yılmaz'ın sahalara ne zaman dönebileceği, İstanbul'da yapılan kontrollerden sonra belli olacak.

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