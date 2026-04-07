Galatasaray'ın beklediği ayrılık gerçekleşti, İlkay'ın ardından sıra onda
07.04.2026 10:21
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın gelecek sezonki transfer planlamasında yer alan Bernardo Silva, İngiliz devinden ayrılmasının ardından Dünya Kupası öncesi yeni takımını seçecek.
SEZON SONU VEDA
Galatasaray'ın gelecek sezonki transfer planlamasında yer alan Bernardo Silva, kariyerinde yeni bir maceraya hazırlanıyor.
Portekizli yıldız sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıkladı.
9 SEZONDA 7 KUPA
City ile sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki futbolcu, İngiliz devine imza atmayacak.
2017'de transfer olduğu Mavilerde kaptanlığa kadar yükselen Bernardo Silva, 9 sezonda 6 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
"İYİ BİR VEDAYI HAK EDİYOR"
City'nin teknik direktörü Guardiola'nın yardımcı antrenörü Pep Lijnders, dün verdiği bir röportajda Bernardo Silva ile yollarını ayıracaklarını söylemiş ve "Her güzel şeyin bir sonu var. Umarım son aylarda bundan keyif alır. İyi bir vedayı hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KARAR VERECEK
Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'nın, sezon sonunda İngiliz takımıyla yollarını ayıracağının açıklanmasının ardından gözler Portekizli futbolcunun yapacağı transfere çevrildi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 11 Haziran'da başlayacak olan 2026 Dünya Kupası öncesinde yeni kulübünü seçmeyi umuyor.
GALATASARAY İSTİYOR
Bernardo Silva'nın adı transfer dönemlerinde sık sık Galatasaray ile anılmıştı.
Eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın yıldız futbolcuyu sarı kırmızılı ekibe gelmesi için ikna edeceği de iddia edilmişti.