Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı
Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneye çıktı. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oluyor. Mücadelede 1-0'lık Young Boys üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oluyor.
Bern kentinde Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.
Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında ev sahibi ekip Montero'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Galatasaray'da Sara'nın rakip ceza sahasına nefis pasında Icardi'nin vuruşu az farkla auta gitti.