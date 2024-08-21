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Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı

Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneye çıktı. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oluyor. Mücadelede 1-0'lık Young Boys üstünlüğü var. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı - 1

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı. 

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oluyor.

Bern kentinde Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında ev sahibi ekip Montero'nun golüyle 1-0 öne geçti. 

Galatasaray'da Sara'nın rakip ceza sahasına nefis pasında Icardi'nin vuruşu az farkla auta gitti.

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Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı - 2

Galatasaray, Süper Kupa'daki ağır yenilgiyle başladığı yeni sezonda ligde 2 maçından da galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. 

Young Boys ise bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde henüz galibiyet alamadı.

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı - 3

Patrick Rahmen'in ekibi 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'da cezalı durumda olan Kaan Ayhan ve sakatlığı devam eden Davinson Sanchez forma giyemiyor.

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı - 4

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, cezası sebebiyle bu mücadelede takımının başında yer alamıyor. 

Karşılaşmanın rövanşı salı günü RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başladı - 5

İLK 11'LER

Young Boys:

Von Ballamos, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Colley, Ugrinic, Monteiro, Ganvoula.

Galatasaray:

Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.

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