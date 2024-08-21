Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor: Young Boys maçı ilk 11'i belli oldu
Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneye çıkıyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak. İşte ayrıntılar ve ilk 11...
Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak.
Bern kentinde Wankdorf Stadı'nda 21 Ağustos saat 22'de başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Bu karşılaşmanın rövanşı Salı günü RAMS Park'ta oynanacak.