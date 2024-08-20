NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor: Young Boys maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneye çıkıyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor: Young Boys maçı muhtemel 11'i - 1

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor.

Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak.

Bern kentinde Wankdorf Stadı'nda 21 Ağustos saat 22'de başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Bu karşılaşmanın rövanşı Salı günü RAMS Park'ta oynanacak.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor: Young Boys maçı muhtemel 11'i - 2

Galatasaray, Süper Kupa'daki ağır yenilgiyle başladığı yeni sezonda ligde 2 maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

Young Boys ise bu sezon İsviçre Süper Ligi'nde henüz galibiyet alamadı.

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor: Young Boys maçı muhtemel 11'i - 3

Patrick Rahmen'in ekibi 5. haftası geride kalan ligde 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.

Galatasaray'da cezalı durumda olan Kaan Ayhan ve sakatlığı devam eden Davinson Sanchez forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor: Young Boys maçı muhtemel 11'i - 4

Gıda zehirlenmesi yaşadığı için dün İsviçre'ye götürülmeyen Barış Alper Yılmaz da mücadelede oynayamayacak.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, cezası sebebiyle bu mücadelede takımının başında olamayacak.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Derrick Köhn ise kafilede yer aldı.

Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor: Young Boys maçı muhtemel 11'i - 5

MUHTEMEL 11

Galatasaray:

Muslera-Jelert-Nelsson-Abdülkerim-Dubois-Torreira-Sara-Ziyech-Mertens-Kerem Aktürkoğlu ve Icardi.

DAHA FAZLA GÖSTER