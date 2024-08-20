Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor: Young Boys maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, Devler Ligi'nde sahneye çıkıyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Galatasaray'ın Devler Ligi serüveni başlıyor.
Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak.
Bern kentinde Wankdorf Stadı'nda 21 Ağustos saat 22'de başlayacak mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Bu karşılaşmanın rövanşı Salı günü RAMS Park'ta oynanacak.