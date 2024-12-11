Galatasaray'ın doktoru sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Malmö ve Trabzonspor maçlarında oynayacaklar mı?
Süper Lig'de lider durumunda olan ve Avrupa'da sahaya çıkmaya hazırlanan Galatasaray'dan sakat futbolcuların son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Peki sakat dört futbolcu Avrupa'daki Malmö ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçlarında formya giyecek mi? İşte özel tedaviler uygulanan Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'un son durumu...
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan dört futbolcuyla ilgili olarak kulübün doktoru Yener İnce'den açıklama yapıldı.
İnce, aşil tendonun sorun olan Ismail Jakobs'un iyi durumda olduğunu ve maç performansını görebilmek için saha çalışmalarının devam etmesinin gerektiğini ifade etti.