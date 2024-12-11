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Galatasaray'ın doktoru sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Malmö ve Trabzonspor maçlarında oynayacaklar mı?

Süper Lig'de lider durumunda olan ve Avrupa'da sahaya çıkmaya hazırlanan Galatasaray'dan sakat futbolcuların son durumlarıyla ilgili açıklama geldi. Peki sakat dört futbolcu Avrupa'daki Malmö ve Süper Lig'deki Trabzonspor maçlarında formya giyecek mi? İşte özel tedaviler uygulanan Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı ve Ismail Jakobs'un son durumu...

Galatasaray'ın doktoru sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Malmö ve Trabzonspor maçlarında oynayacaklar mı? - 1

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan dört futbolcuyla ilgili olarak kulübün doktoru Yener İnce'den açıklama yapıldı.

İnce, aşil tendonun sorun olan Ismail Jakobs'un iyi durumda olduğunu ve maç performansını görebilmek için saha çalışmalarının devam etmesinin gerektiğini ifade etti. 


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Galatasaray'ın doktoru sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Malmö ve Trabzonspor maçlarında oynayacaklar mı? - 2

Abdülkerim Bardakcı'yı özel iğnelerle sahada tuttuklarını belirten İnce, maç programının yoğun olması sebebiyle futbolcunun da risk aldığını ve sahalara erken döndüğünü vurguladı.


Galatasaray'ın doktoru sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Malmö ve Trabzonspor maçlarında oynayacaklar mı? - 3

Barış Alper Yılmaz'ın çok ciddi bir sakatlık riskinden döndüğünün altını çizen Yener İnce, futbolcunun dizinde bir esneme ve ayak bileğinde de yaralanma olduğunu ifade ederek, durumuna maç maç bakacalarını dile getirdi.


Galatasaray'ın doktoru sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Malmö ve Trabzonspor maçlarında oynayacaklar mı? - 4

Doktor İnce, Barış Alper için, "Malmö maçında olmayacak. Trabzonspor maçı için de bir şey söyleyemiyorum. Net bir şey söylemek için erken." diye konuştu.


Galatasaray'ın doktoru sakat futbolcuların son durumlarını açıkladı: Malmö ve Trabzonspor maçlarında oynayacaklar mı? - 5

İnce, Victor Osimhen'in ise arka adalesinde bir gerllme yaşandığını ve tedavisinin hızlı şekilde devam ettiğini belirtti.

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