Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak'a veda: "Özel bir sayfası olacak"
02.01.2026 12:38
İHA
Galatasaray'ın ve milli takımın eski futbolcusu Gökmen Özdenak son yolculuğuna uğurlandı. Özdenak için RAMS Park'ta tören yapıldı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.
Vefat eden A Milli Futbol Takımı'nın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için RAMS Park'ta tören düzenlendi.
Törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı camiadan birçok isim, ailesi ve yakınları katıldı.
"GÖKMEN'İN ÇOK ÖZEL BİR SAYFASI OLACAK"
Törende konuşan Özbek şu ifadeleri kullandı:
“Burada kulübümüzün divan üyesi, kulübümüze yıllarca hizmet etmiş değerli futbolcumuz Gökmen’'n vefatı dolayısıyla bir arada bulunuyoruz. Gökmen, Türk futboluna iz bırakmış, milli takıma defalarca hizmet etmiş, Galatasaray’ın simgesi haline gelmiş çok önemli bir futbolcumuzdu. Kendisi 20'li yaşlarda Galatasaray Spor Kulübü'ne gelmiş, orada verdiği hizmetlerle Galatasaray’a büyük katkılar sağlamış bir kişiydi. Galatasaray’ın tarihi yazılırken, Gökmen’in çok özel bir sayfası olacak.”
Kendisi için çok zor bir gün olduğunu ifade eden kardeşi Yasin Özdenak ise, "Benim için çok zor bir gün. Biz onunla iyi, kötü çok günler geçirdik. Bugün burada canım kardeşim Gökmen için toplandık. Kalbim paramparça, hala öldüğüne inanamıyorum. Onunla paylaştığım her anı sonsuza dek saklayacağım." şeklinde konuştu.
Gökmen Özdenak’ın kızı Selin Özdenak Görücüoğlu da, "Gökmen Özdenak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ömrünü adamış, Türk futboluna iz bırakmış bir isimdi. Benim için her şeyden önce canım babişkomdu. İlk aşkım, en yakın arkadaşım ve sığınağımdı. Onun kızı olmak, büyük bir şans ve ömür boyu taşıyacağım bir gurur. Bana öğrettikleri ve kalbime bıraktığı sevgi ölçülemez. İyi ki senin kızınım. İyi ki Alp'in dedesisin. Kalbimde, anılarımda hep yanımdasın canım babişkom." ifadelerini kullandı.
Özdenak'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını takiben Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.
Gökmen Özdanak spor yorumculuğu yapıyordu.