Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak'a veda: "Özel bir sayfası olacak"

Gökmen Özdenak’ın kızı Selin Özdenak Görücüoğlu da, "Gökmen Özdenak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ömrünü adamış, Türk futboluna iz bırakmış bir isimdi. Benim için her şeyden önce canım babişkomdu. İlk aşkım, en yakın arkadaşım ve sığınağımdı. Onun kızı olmak, büyük bir şans ve ömür boyu taşıyacağım bir gurur. Bana öğrettikleri ve kalbime bıraktığı sevgi ölçülemez. İyi ki senin kızınım. İyi ki Alp'in dedesisin. Kalbimde, anılarımda hep yanımdasın canım babişkom." ifadelerini kullandı.