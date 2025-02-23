Galatasaray'ın eski hocası Mancini derbiyi değerlendirdi: Mourinho bu maçların ustası

"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman özeldi ve heyecan yaratıyordu. Kariyerim boyunca böyle derbi az gördüm. Bütün Türkiye bu maça kilitleniyor. Bu iki rakip karşı karşıya geleceği zaman ülkede tam anlamıyla hayat duruyordu. Oyuncular bile o kadar etkileniyor ki çalıştığım dönemde yüzlerinden bunu görüyordum. Günler öncesinden stres başlar ve 90 dakika bitene kadar devam eder."