Galatasaray'ın eski hocası Mancini derbiyi değerlendirdi: Mourinho bu maçların ustası
Geri sayım başlayan kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kırmızılı ekibin eski hocası Roberto Mancini maçı değerlendirdi. Mancini, "İki teknik direktör de çok başarılı ancak Okan Buruk, Jose Mourinho'dan daha az tecrübeye sahip. Mourinho, futbolu çok iyi biliyor. Bu maçların ustası ve çok daha fazla tecrübesi var." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kırmızılıların eski teknik direktörü ve İtalyanların efsanesi Roberto Mancini maçı değerlendirdi. Sabah'a konuşan Mancini iki takımı ve iki hocayı kıyasladı.