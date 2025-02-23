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Galatasaray'ın eski hocası Mancini derbiyi değerlendirdi: Mourinho bu maçların ustası

Geri sayım başlayan kritik Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kırmızılı ekibin eski hocası Roberto Mancini maçı değerlendirdi. Mancini, "İki teknik direktör de çok başarılı ancak Okan Buruk, Jose Mourinho'dan daha az tecrübeye sahip. Mourinho, futbolu çok iyi biliyor. Bu maçların ustası ve çok daha fazla tecrübesi var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski hocası Mancini derbiyi değerlendirdi: Mourinho bu maçların ustası - 1

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kırmızılıların eski teknik direktörü ve İtalyanların efsanesi Roberto Mancini maçı değerlendirdi. Sabah'a konuşan Mancini iki takımı ve iki hocayı kıyasladı.


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Galatasaray'ın eski hocası Mancini derbiyi değerlendirdi: Mourinho bu maçların ustası - 2

Mancini'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"İki teknik direktör de çok başarılı ancak Okan Buruk, Jose Mourinho'dan daha az tecrübeye sahip. Mourinho, futbolu çok iyi biliyor. Bu maçların ustası ve çok daha fazla tecrübesi var. Yüzlerce maçı oynadı, yaşadı."


Galatasaray'ın eski hocası Mancini derbiyi değerlendirdi: Mourinho bu maçların ustası - 3

"Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman özeldi ve heyecan yaratıyordu. Kariyerim boyunca böyle derbi az gördüm. Bütün Türkiye bu maça kilitleniyor. Bu iki rakip karşı karşıya geleceği zaman ülkede tam anlamıyla hayat duruyordu. Oyuncular bile o kadar etkileniyor ki çalıştığım dönemde yüzlerinden bunu görüyordum. Günler öncesinden stres başlar ve 90 dakika bitene kadar devam eder."

Galatasaray'ın eski hocası Mancini derbiyi değerlendirdi: Mourinho bu maçların ustası - 4

"Türkiye'de çalıştığım dönemde çok iyi vakit geçirdim. Türk halkını çok seviyorum ve İstanbul harika bir şehir. Açıkçası İstanbul'u çok özledim. Türkiye'ye geri dönüp çalışır mıyım? Her şey olabilir. Galatasaray'da çok mutlu günler yaşadım, harika dostluklar edindim. İtalyan mutfağı gibi Türk yemekleri de muhteşem. Ama tatlılarınız bizden daha iyi."

Galatasaray'ın eski hocası Mancini derbiyi değerlendirdi: Mourinho bu maçların ustası - 5

2013 ve 2014 yıllarında Galatasaray'ı çalıştıran Mancini 46 maça çıkmış ve 1.89 başarı ortalaması elde etmişti.

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