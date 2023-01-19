Galatasaray'ın eski hocası Michael Skibbe Antalya'da: Benim zamanımda Fenerbahçe'ye yıkılmıştık, son derbide mutlu oldum

"TÜRK LİGİ İYİ VE DENGELİ SEVİYEDE"



Türk futbolunu ve Galatasaray'ı yakından takip etmeye devam ettiğini aktaran Skibbe, "Bu sezon kadrosu çok iyi. Ligin üst taraflarındalar. Diğer takımları da göz ardı etmemek lazım. Sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe değil, geçen senenin şampiyonu Trabzonspor ve Başakşehir unutulmamalı. İyi seviyede ve dengeli bir lig olduğunu düşünüyorum" dedi.