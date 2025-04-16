Galatasaray'ın eski kalecisinden itiraflar: "Türkiye'de gördüklerim çok nadir şeylerdi"

Galatasaray’ın etkileyici bir kulüp olduğunu dile getiren Cedric Carrasso, “Kulübün yapısı gerçekten etkileyici. Dürüst olmak gerekirse, elimizde iyi bir takım vardı ama kulübün seviyesi, takımın çok çok üzerindeydi. Böylesine tutkulu bir kulüp ve özellikle böylesine profesyonel bir yönetim ve lojistik yapıyı çok nadir gördüm. Gerçekten büyük kulüplerden biri. Bu kadar düzenli bir organizasyonu çok az yerde gördüm. Sadece Fransa Milli Takımı’nda buna benzer bir organizasyonla karşılaşmıştım” diye konuştu.