Galatasaray'ın eski kalecisinden itiraflar: "Türkiye'de gördüklerim çok nadir şeylerdi"
2017-2018 sezonunda 1 yıl forma giydikten sonra futbolu bırakan Fransız bile bekçisi Cedric Carrasso, Türkiye macerasıyla ilgili, "Fransa’da Türkiye hakkında çok fazla önyargı var. Bunun medyanın suçu olup olmadığını bilmiyorum ama Türkiye olağanüstü bir ülke, İstanbul ise olağanüstü bir şehir. Türkiye’de kendimi Fransa’ya göre daha güvende hissediyorum, bu inanılmaz. İstanbul bir megakent, mutlaka görülmeli." dedi.
Kariyerinin büyük çoğunluğunu ülkesi Fransa’da geçiren Cedric Carrasso, 2017-18 sezonunda Galatasaray’a transfer oldu. Sarı-kırmızılı formayla sadece 2 maçta forma giyen Carrasso, sezon sonunda yaşanan şampiyonluğun ardından futbolu bırakmıştı. Fransa Milli Takımı’nda da görev alan Carrasso, ülkesi Fransa’da Türkiye’deki günlerine dair açıklamalarda bulundu.