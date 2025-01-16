Galatasaray'ın gözü Manchester City'nin yıldızında: Guardiola'dan Kyle Walker itirafı
Sağ bek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Manchester City'den ayrılma hazırlığı yapan yıldız futbolcu Kyle Walker'ı gündemine aldı. Manchester City oyuncusu Kyle Walker konusunda Pep Guardiola'dan transfer itirafı da geldi. İşte ayrıntılar ve transferde son durum...
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, Kyle Walker'ın ayrılmak istediğini açıklamasının ardından dünya devleri transfer yarışına girdi.