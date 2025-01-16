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Galatasaray'ın gözü Manchester City'nin yıldızında: Guardiola'dan Kyle Walker itirafı

Sağ bek için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Manchester City'den ayrılma hazırlığı yapan yıldız futbolcu Kyle Walker'ı gündemine aldı. Manchester City oyuncusu Kyle Walker konusunda Pep Guardiola'dan transfer itirafı da geldi. İşte ayrıntılar ve transferde son durum...

Galatasaray'ın gözü Manchester City'nin yıldızında: Guardiola'dan Kyle Walker itirafı - 1

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın, Kyle Walker'ın ayrılmak istediğini açıklamasının ardından dünya devleri transfer yarışına girdi.

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Galatasaray'ın gözü Manchester City'nin yıldızında: Guardiola'dan Kyle Walker itirafı - 2

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Yıldız futbolcunun yıllık 4 milyon euro istediği sarı kırmızılıların ise bu rakama onay verdiği öğrenildi.

Galatasaray'ın gözü Manchester City'nin yıldızında: Guardiola'dan Kyle Walker itirafı - 3

34 yaşındaki yıldız futbolcu için Galatasaray da devreye girdi.

Galatasaray'ın gözü Manchester City'nin yıldızında: Guardiola'dan Kyle Walker itirafı - 4

Walker İtalya'dan Inter, Milan; Suudi Arabistan'dan ,se Al-Nassr, Al-Ittihad ile Al-Alhi'nin de gündeminde.

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