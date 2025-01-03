Galatasaray'ın gündemindeki Mikautadze'den transfer açıklaması
Galatasaray'ın gündemindeki Mikautadze, transfer süreci hakkında konuştu. Gürcü futbolcu, "Buraya 6 ay önce transfer oldum. Şu anda Lyon'a odaklandım. Transfer döneminde bu haberler çok normal. Endişelenmenize gerek yok." dedi.
Galatasaray'ın gündemindeki Georges Mikautadze açıklamalarda bulundu.
İdmanlarda iyi çalıştığını söyleyen Mikautadze, her maçta maksimumunu vermek istediğini ve her geçen hafta daha iyi bir form yakaladığını belirtti.