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Galatasaray'ın gündemindeki Mikautadze'den transfer açıklaması

Galatasaray'ın gündemindeki Mikautadze, transfer süreci hakkında konuştu. Gürcü futbolcu, "Buraya 6 ay önce transfer oldum. Şu anda Lyon'a odaklandım. Transfer döneminde bu haberler çok normal. Endişelenmenize gerek yok." dedi.

Galatasaray'ın gündemindeki Mikautadze'den transfer açıklaması - 1

Galatasaray'ın gündemindeki Georges Mikautadze açıklamalarda bulundu.

İdmanlarda iyi çalıştığını söyleyen Mikautadze, her maçta maksimumunu vermek istediğini ve her geçen hafta daha iyi bir form yakaladığını belirtti.


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Galatasaray'ın gündemindeki Mikautadze'den transfer açıklaması - 2

Lige verilen arada ailesiyle zaman geçirdiğini vurgulayan Gürcü yıldız, "Tatilde formda kalmak için idman programı uyguladım. Artık önümüzde lig var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.


Galatasaray'ın gündemindeki Mikautadze'den transfer açıklaması - 3

Mikautadze son olarak hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Adı sıkça Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Buraya 6 ay önce transfer oldum. Şu anda Lyon'a ve cumartesi günkü maça odaklandım. "

Galatasaray'ın gündemindeki Mikautadze'den transfer açıklaması - 4

"ENDİŞELENMENİZE GEREK YOK"

"Hakkımda konuşulan haberler ile ilgilenmiyorum. Transfer döneminde bu haberler çok normal. Endişelenmenize gerek yok."

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