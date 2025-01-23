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Galatasaray'ın gündemindeydi: Emerson Royal sakatlandı, transfer suya düştü

Galatasaray'ın neredeyse anlaşmaya vardığı belirtilen sağ bek oyuncusu Emerson Royal, Milan'ın Girona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Brezilyalı oyuncunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sarı-kırmızılılara olan transferinin de yattığı kaydedildi.

Galatasaray'ın gündemindeydi: Emerson Royal sakatlandı, transfer suya düştü - 1

Devre arasında sağ bek transferi yapmak isteyen Galatasaray, Milan forması giyen Emerson Royal için harekete geçmişti.

Sarı-kırmızılıların, İtalyan deviyle ilk temaslarını kurduğu da belirtilmişti.

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Galatasaray'ın gündemindeydi: Emerson Royal sakatlandı, transfer suya düştü - 2

Dün akşam Milan'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Girona ile oynadığı mücadelenin ilk dakikalarında bir talihsizlik yaşandı.

Emerson Royal, 4. dakikada geçirdiği sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. 

Galatasaray'ın gündemindeydi: Emerson Royal sakatlandı, transfer suya düştü - 3

Fabrizio Romano'nun haberine göre, deneyimli sağ bekin yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın gündemindeydi: Emerson Royal sakatlandı, transfer suya düştü - 4

Ayrıca Galatasaray'ın neredeyse anlaşmaya vardığı ancak transferin sakatlık dolayısıyla iptal olduğu öğrenildi.

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