Galatasaray'ın gündemindeydi: Emerson Royal sakatlandı, transfer suya düştü
Galatasaray'ın neredeyse anlaşmaya vardığı belirtilen sağ bek oyuncusu Emerson Royal, Milan'ın Girona ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi. Brezilyalı oyuncunun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sarı-kırmızılılara olan transferinin de yattığı kaydedildi.
Devre arasında sağ bek transferi yapmak isteyen Galatasaray, Milan forması giyen Emerson Royal için harekete geçmişti.
Sarı-kırmızılıların, İtalyan deviyle ilk temaslarını kurduğu da belirtilmişti.