Galatasaray'ın Juventus zaferine siyasilerden tebrik yağdı
17.02.2026 23:30
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendi. Galatasaray'ın zaferine siyasilerden tebrik mesajları geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Juventus'u 5-2'lik farklı bir skorla yenerek, ikinci tur için büyük avantaj sağlayan Galatasaray futbol takımını ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak maç için temsilcimize şimdiden başarılar diliyorum."
"TARİHİ GALİBİYET"
Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Tarihi galibiyet” başlıklı paylaşımında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin endişeli bir fotoğrafına yer verdi.
"BU MAÇ UNUTULMAZ"
Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Bu aç unutulmaz” bağlığıyla bir paylaşım yaptı ve Galatasaray'ı tebrik etti.
"ÜST TURA YÜKSELECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUM"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Galatasaray'ı kutladı.
Özel, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Nefes nefese izlediğimiz maçta, İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ımızı kutluyorum. Haftaya İtalya'da oynanacak rövanş maçında Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseleceğimize yürekten inanıyorum."