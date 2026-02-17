Galatasaray'ın Juventus zaferine siyasilerden tebrik yağdı

17.02.2026 23:30

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendi. Galatasaray'ın zaferine siyasilerden tebrik mesajları geldi.

Galatasaray'ın Juventus zaferine siyasilerden tebrik yağdı
Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ı tebrik etti.

 

Yılmaz, NSosyal hesabındaki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

 

"UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, Juventus'u 5-2'lik farklı bir skorla yenerek, ikinci tur için büyük avantaj sağlayan Galatasaray futbol takımını ve Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Deplasmanda oynanacak maç için temsilcimize şimdiden başarılar diliyorum."

"TARİHİ GALİBİYET" 1
Anadolu Ajansı

"TARİHİ GALİBİYET"

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Tarihi galibiyet” başlıklı paylaşımında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin endişeli bir fotoğrafına yer verdi. 

"BU MAÇ UNUTULMAZ" 2
Anadolu Ajansı

"BU MAÇ UNUTULMAZ"

Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Bu aç unutulmaz” bağlığıyla bir paylaşım yaptı ve Galatasaray'ı tebrik etti. 

"ÜST TURA YÜKSELECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUM" 3
Anadolu Ajansı

"ÜST TURA YÜKSELECEĞİMİZE YÜREKTEN İNANIYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Galatasaray'ı kutladı.

 

Özel, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

 

"Nefes nefese izlediğimiz maçta, İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'ımızı kutluyorum. Haftaya İtalya'da oynanacak rövanş maçında Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseleceğimize yürekten inanıyorum."

Galatasaray'ın Juventus zaferine siyasilerden tebrik yağdı 4
Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın Juventus zaferine siyasilerden tebrik yağdı 5
Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın Juventus zaferine siyasilerden tebrik yağdı 6
Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın Juventus zaferine siyasilerden tebrik yağdı 7
Anadolu Ajansı