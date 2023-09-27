Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı?

Erman Toroğlu, Galatasraay'ın kaçan penaltısı için "İstanbulspor'un teknik direktörü istifa etti. Sahaya bir takım çıktı, sen rakibini küçük göremezsin. Senin rakibini küçük görmeye hakkın yok! Neden küçük görüyor biliyor musun, öyle hareketler var ki... Biz bunlara 5 atarız, 6 atarız falan. Galatasaray, rakibine saygısızlık yaptı, laubalilik yaptı. Burada otorite noksanlığı var. Okan Buruk buna çalıştık, izin verdik diyebili. Pozisyon olur olmaz, reji Okan Buruk'a döndü. Döndüğü anda Okan Buruk'un yüzü perşembe pazarına döndü. İşin öyle olmadığı belli oldu." yorumunda bulundu.