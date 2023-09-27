Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı?
Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda Icardi'nin golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmaya Galatasaray'ın kaçan penaltısı damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı atışını Icardi'ye pas olarak kullanması ve ardından Icardi'nin penaltıyı kaçırması gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Bazı yorumcular bunu "saygısızlık" olarak yorumlarken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Penaltı atılabilir, kaçabilir. Ben oyuncularımın yanındayım. Rakibimize karşı saygısızlık olarak anlaşılmasını istemiyorum." dedi.
Galatasaray, İstanbulspor maçında kazandığı penaltıyı Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin paslaşmasının ardından kaçırdı.
Kaçan penaltıyı spor camiasının ünlü isimleri yorumladı...