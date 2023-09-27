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Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı?

Galatasaray, İstanbulspor'u deplasmanda Icardi'nin golüyle 1-0 yendi. Karşılaşmaya Galatasaray'ın kaçan penaltısı damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı atışını Icardi'ye pas olarak kullanması ve ardından Icardi'nin penaltıyı kaçırması gecenin en çok konuşulan olayı oldu. Bazı yorumcular bunu "saygısızlık" olarak yorumlarken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Penaltı atılabilir, kaçabilir. Ben oyuncularımın yanındayım. Rakibimize karşı saygısızlık olarak anlaşılmasını istemiyorum." dedi.

Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 1

Galatasaray, İstanbulspor maçında kazandığı penaltıyı Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin paslaşmasının ardından kaçırdı.

Kaçan penaltıyı spor camiasının ünlü isimleri yorumladı...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 2

OKAN BURUK RAKİBE SAYGISIZLIK DEĞİL

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçındaki galibiyet sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu uzun zamandır kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Bugün denediler. Tabii ki penaltı kaçabilir. Oyuncularımın orada aldıkları sorumluluğa saygı duyuyorum. Geçen seneden beri bunu duyuyorduk. Kendilerinin bir özgüveni var. Penaltı atılabilir, kaçabilir. Ben oyuncularımın yanındayım. Rakibimize karşı saygısızlık olarak anlaşılmasını istemiyorum." dedi.

Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 3

İSTANBULSPOR CEPHESİ: SAÇMA BİR ŞEY YAPTILAR

İstanbulspor'un teknik sorumlusu Olcay Demir, Galatasaray'ın maçta kullandığı penaltı için; "Ben saygısızlık olarak addetmiyorum. Sonuçta futbol oynuyoruz. Futbolun içindeki kurallar belli. Kurallar dahilindeyse buna hakkı var. Maç 5-0, 3-0 olsaydı ve bunu yapsaydı, bence daha çok saygısızlık olurdu. Bu Galatasaray'ın aleyhine olan bir şey. Bence saçma bir şey yaptılar." dedi.

Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 4

Erman Toroğlu, Galatasraay'ın kaçan penaltısı için "İstanbulspor'un teknik direktörü istifa etti. Sahaya bir takım çıktı, sen rakibini küçük göremezsin. Senin rakibini küçük görmeye hakkın yok! Neden küçük görüyor biliyor musun, öyle hareketler var ki... Biz bunlara 5 atarız, 6 atarız falan. Galatasaray, rakibine saygısızlık yaptı, laubalilik yaptı. Burada otorite noksanlığı var. Okan Buruk buna çalıştık, izin verdik diyebili. Pozisyon olur olmaz, reji Okan Buruk'a döndü. Döndüğü anda Okan Buruk'un yüzü perşembe pazarına döndü. İşin öyle olmadığı belli oldu." yorumunda bulundu.

Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 5

GÜNTEKİN ONAY

"Türkiye'de pek rastlamadığımız bir penaltı kullanma tekniği."

Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 6

EMRE AŞIK

"Böyle bir penaltıyı garantiye alman lazım. Bir de her 2 rakibin de birbirine saygı duyması lazım."

Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 7

TÜMER METİN

"Bu iş birliğine ben bir şey demem ama eleştiri şu. Tabelada çok rahat olacaksın. 0-0'da da yaparsın ama kaçırmayacaksın. Penaltı kaçınca Okan Hoca içinden saydırıyordu onu hissettim"

Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 8
Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 9

ALİ GÜLTİKEN

"Bu penaltı denemesi boş tribünlere renk getirdi."

Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 10
Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 11
Galatasaray'ın kaçan penaltısı ardından tartışma: Rakibe saygısızlık mı? - 12
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