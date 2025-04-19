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Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? İşte GS'nin maç fikstürü

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray, kıyasıya şampiyonluk yarışı veriyor. Galatasaray, son olarak konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi mağlup etti. Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılı ekip, Ege temsilcisini 2-0 yenerek takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı. Peki, Galatasaray'ın kalan maçları hangileri?

Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? İşte GS'nin maç fikstürü - 1

Galatasaray, haftanın açılış maçını kayıpsız geçerek hafta sonuna rahat girdi. Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK'yi yenerek maç fazlasıyla farkı 6'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı. İşte, Galatasaray'ın Süper Lig'de geriye kalan maçları...

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Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? İşte GS'nin maç fikstürü - 2

GALATASARAY'IN SÜPER LİG'DE KALAN MAÇLARI

33. HAFTA

ikas Eyüpspor (D)

34. HAFTA

Net Global Sivasspor

35. HAFTA

Trabzonspor (D)

36. HAFTA

Bellona Kayserispor

37. HAFTA

Göztepe (D)

38. HAFTA

Rams Başakşehir

Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? İşte GS'nin maç fikstürü - 3

ASLAN SAHASINDA KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezonda RAMS Park'ta çıktığı 15 lig maçında yenilmedi.

Galatasaray, söz konusu 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? İşte GS'nin maç fikstürü - 4

Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi.

İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, ayrıca bu sezon Süper Lig'de üst üste 2, toplamda 11. kez kalesini gole kapatmış oldu.

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