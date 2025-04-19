Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? İşte GS'nin maç fikstürü
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray, kıyasıya şampiyonluk yarışı veriyor. Galatasaray, son olarak konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi mağlup etti. Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılı ekip, Ege temsilcisini 2-0 yenerek takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı. Peki, Galatasaray'ın kalan maçları hangileri?
Galatasaray, haftanın açılış maçını kayıpsız geçerek hafta sonuna rahat girdi. Ligde en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan sarı-kırmızılı ekip, Bodrum FK'yi yenerek maç fazlasıyla farkı 6'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 15 lig maçında mağlup olmadı. İşte, Galatasaray'ın Süper Lig'de geriye kalan maçları...