Galatasaray'ın kalan maçları hangileri? İşte GS'nin maç fikstürü

Galatasaray, ligde iç sahada oynadığı son 5 maçta kalesinde gol görmedi.



İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 müsabakada rakiplerine gol fırsatı vermedi. "Cimbom" söz konusu maçlarda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0, Adana Demirspor'u 3-0 (Hükmen), Onvo Antalyaspor'u 4-0, Sipay Bodrum FK'yi ise 2-0 yendi. Galatasaray, bu süreçte Fenerbahçe ile de 0-0 berabere kaldı.



Galatasaray, ayrıca bu sezon Süper Lig'de üst üste 2, toplamda 11. kez kalesini gole kapatmış oldu.