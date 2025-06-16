Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri)
Galatasaray'ın son olarak Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol basını transferdeki son durumu yazdı. İşte günün öne çıkan diğer transfer haberleri ve iddiaları...
Galatasaray'ın listesinde olduğu öne sürülen Marc-Andre ter Stegen'e (33) henüz teklif yapmadığı aktarıldı. Monaco'nun teklifine ret veren Alman file bekçisi, bu sezon Barcelona'da kalmak istiyor. (Marca)