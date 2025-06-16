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Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri)

Galatasaray'ın son olarak Barcelona kalecisi Marc-Andre ter Stegen ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol basını transferdeki son durumu yazdı. İşte günün öne çıkan diğer transfer haberleri ve iddiaları...

Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri) - 1

Galatasaray'ın listesinde olduğu öne sürülen Marc-Andre ter Stegen'e (33) henüz teklif yapmadığı aktarıldı. Monaco'nun teklifine ret veren Alman file bekçisi, bu sezon Barcelona'da kalmak istiyor. (Marca)

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Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri) - 2

Milan, Beşiktaş'tan Ciro Immobile'yi transfer etmek istiyor. (Calcio Mercato)

Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri) - 3

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşmezse alternatif olarak İlkay Gündoğan’ı düşünüyor. (La Gazzetta dello Sport)

Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri) - 4

Galatasaray, Sacha Boey transferi nedeniyle Leroy Sane'nin Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası'na katılmasına sessiz kaldı. (Türkiye)

Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri) - 5

Samsunspor'da hedefteki oyunculardan biri Abdülkadir Ömür. Kırmızı-Beyazlılar, bonservisi Hull City’de olan Abdülkadir’i kiralık olarak takıma kazandırmak amacında. Abdülkadir geçen sezon Rize’de kiralık forma giymişti. (Fanatik)

Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri) - 6

Galatasaray, Victor Osimhen transferinin olumlu sonuçlanmaması durumunda Nicolas Jackson'i kadrosuna katmak için çalışmalara başlayacak. (Fanatik)

Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri) - 7

Arda Turan, Galatasaray'da forma giyen eski oyuncusu Ahmed Kutucu'yu Shakhtar Donetsk'e transfer etmek istiyor. (Türkiye)

Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri) - 8

Nelsson menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Fatih Tekke'nin onay vermesi halinde görüşmeler başlayacak. (Fanatik)

Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri) - 9

Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic, önümüzdeki günlerde transfer görüşmeleri için İstanbul’da olacak. (Sabah)

Galatasaray'ın kaleci muamması: İspanyollar gerçeği açıkladı (16 Haziran 2025 transfer haberleri) - 10
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