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Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk Samsunspor'da | Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2023 yaz transfer sezonu)

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. İşte Süper Lig takımlarının 2023 yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı futbolcular...

Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk Samsunspor'da | Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2023 yaz transfer sezonu) - 1

RYAN KENT - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk Samsunspor'da | Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2023 yaz transfer sezonu) - 2

OKAN KOCUK - SAMSUNSPOR

Samsunspor, Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk'u renklerine bağladı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." 

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