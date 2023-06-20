Galatasaray'ın kalecisi Okan Kocuk Samsunspor'da | Süper Lig'de biten tüm son dakika transferleri (2023 yaz transfer sezonu)

RYAN KENT - FENERBAHÇE

Fenerbahçe, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Ryan Kent'i transfer ettiğini açıkladı.



ANLAŞMA 4 YILLIK



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent ile 4 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Resmi sözleşme oyuncumuzun sezon başı kampı için ülkemize geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.