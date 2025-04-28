NTV.COM.TR

Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönme ihtimalini göz önünde bulunduran kurmaylar, kaleci arayışlarına hız verdi. Sarı - kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri olan Jan Oblak transferinde ilginç bir detay öne çıktı.

Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek - 1

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan ve rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, puanını 80'e yükselterek en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmüştü.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek - 2

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefleyen sarı - kırmızılılarda yaz transfer dönemi için de kollar sıvandı.

Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek - 3

14 yıldır Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesinin sona erecek olması ve Uruguaylı file bekçisinin ülkesine dönme ihtimalinin bulunması nedeniyle yönetim, kaleci arayışlarına hız verdi.

Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek - 4

Sarı - kırmızılıların listesindeki isimler arasında yer alan dünyaca ünlü eldiven Jan Oblak için ise dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek - 5

Africafootunited'ın haberine göre Galatasaray'ın gündemindeki Jan Oblak'ın Türkiye'ye gelme olasılığı arttı.

Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek - 6

Atletico Madrid ile 2028 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli kalecinin ablası Teja Oblak'ın Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer olmasının ardından, sarı - kırmızılıların imza için avantajlı konuma geçtiği kaydedildi.

Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek - 7

Aynı zamanda Slovenya Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 32 yaşındaki file bekçisinin piyasa değeri 25 milyon euro olarak öne çıkıyor.

Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek - 8

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 42 resmi maçta forma giyen Oblak; kalesinde 41 gol gördü, 15 kez rakiplerine geçit vermedi.

Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek - 9
Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek - 10
DAHA FAZLA GÖSTER