Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sezon sonunda ülkesine dönme ihtimalini göz önünde bulunduran kurmaylar, kaleci arayışlarına hız verdi. Sarı - kırmızılıların gündemine gelen isimlerden biri olan Jan Oblak transferinde ilginç bir detay öne çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan ve rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, puanını 80'e yükselterek en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmüştü.