Galatasaray'ın kalesine dünyaca ünlü isim: Düğümü ablası çözecek

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor deplasmanına çıkan ve rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, puanını 80'e yükselterek en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdürmüştü.