Galatasaray'ın kutlama programı ayrıntıları: Şampiyonluk konvoyu güzergahı ve RAMS Park'ta sahne alacak isimler
2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kutlama programındaki ayrıntılar belli oldu. Taraftarların ve futbolcuların katılacağı konvoy Galatasaray Lisesi'nde başlayıp RAMS Park'ta sona erecek. Stadyumdaki kutlamalarda birçok sanatçı sahne alacak.
Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu akşam saat 19.05’te başlayacak organizasyonla RAMS Park’ta şampiyonluğu kutlayacak.