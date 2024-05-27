Galatasaray'ın kutlama programı ayrıntıları: Şampiyonluk konvoyu güzergahı ve RAMS Park'ta sahne alacak isimler

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Aslanlarımız, üstü açık otobüsle saat 17.30’da Galatasaray Lisesi önünden taraftarımızın da araçlarıyla katılabileceği büyük bir konvoyla RAMS Park’a hareket edecek! İstikamet: Galatasaray Lisesi, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, RAMS Park." denildi.





