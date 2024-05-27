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Galatasaray'ın kutlama programı ayrıntıları: Şampiyonluk konvoyu güzergahı ve RAMS Park'ta sahne alacak isimler

2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kutlama programındaki ayrıntılar belli oldu. Taraftarların ve futbolcuların katılacağı konvoy Galatasaray Lisesi'nde başlayıp RAMS Park'ta sona erecek. Stadyumdaki kutlamalarda birçok sanatçı sahne alacak.

Galatasaray'ın kutlama programı ayrıntıları: Şampiyonluk konvoyu güzergahı ve RAMS Park'ta sahne alacak isimler - 1

Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bu akşam saat 19.05’te başlayacak organizasyonla RAMS Park’ta şampiyonluğu kutlayacak.

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Galatasaray'ın kutlama programı ayrıntıları: Şampiyonluk konvoyu güzergahı ve RAMS Park'ta sahne alacak isimler - 2

Galatasaray'dan kutlamalara ilişkin yapılan yeni açıklama konvoy için güzergah bilgisi açıklandı.


Galatasaray'ın kutlama programı ayrıntıları: Şampiyonluk konvoyu güzergahı ve RAMS Park'ta sahne alacak isimler - 3

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Aslanlarımız, üstü açık otobüsle saat 17.30’da Galatasaray Lisesi önünden taraftarımızın da araçlarıyla katılabileceği büyük bir konvoyla RAMS Park’a hareket edecek! İstikamet: Galatasaray Lisesi, Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Büyükdere Caddesi, RAMS Park." denildi.


Galatasaray'ın kutlama programı ayrıntıları: Şampiyonluk konvoyu güzergahı ve RAMS Park'ta sahne alacak isimler - 4

RAMS Park'ta DJ Suat Ateşdağlı, Zara, Emircan İğrek, Uzi ve Edis gibi isimlerin sahne alması bekleniyor.


Galatasaray'ın kutlama programı ayrıntıları: Şampiyonluk konvoyu güzergahı ve RAMS Park'ta sahne alacak isimler - 5

Galatasaray'ın Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısını seslendiren ve daha önceki kutlamalarda yer alan Simge'nin ise kutlamalara katılmacağı iddia edildi.

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