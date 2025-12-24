Galatasaray'ın listesindeydi, Fenerbahçe devreye girdi

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan 35 milyon euroluk yıldız için Fenerbahçe devreye girdi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan yıldız golcü için Fenerbahçe devrede. Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Ademola Lookman ile sarı lacivertliler arasında arasında gerçekleştiren ilk görüşmenin büyük kısmı pozitif geçti.

 

İtalyan ekbi Atalanta ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lookman'ın piyasa değeri 35 milyon euro

 

Son olarak dün akşam 2-1 kazandıkları milli maçta bir gol kaydeden Lookman için Fenerbahçe yeni bir teklif daha yapacak. (TRT Spor)

RAFA-ADALI GÖRÜŞMESİ

Rafa Silva'nın menajeri, sorunun devre arasında çözülmesi için İstanbul'a gelerek Serdal Adalı ile görüşme planı yaptı. Kriz çözülemezse transfer planlaması yapılacak. (Sabah)

MİLAN İSTİYOR

Milan, devre arasında savunmaya takviye yapmak istiyor. İtalyan ekibinin listesinde Fenerbahçe'den Milan Skriniar da bulunuyor ancak bu transfer zor görünüyor. (Sky Italia)

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Trabzonspor; Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United ile adı anılan Christ Inao Oulai için en az 40 milyon euro istiyor. (Foot Mercato)

18 MİLYON EURO SONRASI GÖRÜŞME DURDU

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Joey Veerman için PSV’ye 18 milyon euro teklif etmişti, sonrasında görüşmeler durdu. Fenerbahçe son değerlendirmeleri yapıyor. (TRT Spor)

KADRO DIŞI KALDI, KULÜP BAKIYOR

Fenerbahçe'nin kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İrfan Can Kahveci, kendisine kulüp bakıyor. (Sabah)