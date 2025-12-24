Galatasaray'ın listesindeydi, Fenerbahçe devreye girdi
24.12.2025 10:03
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve Osimhen'in milli takımdan arkadaşı olan 35 milyon euroluk yıldız için Fenerbahçe devreye girdi. İşte ayrıntılar ve öne çıkan transfer haberleri...
FENERBAHÇE DEVREDE
Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan yıldız golcü için Fenerbahçe devrede. Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Ademola Lookman ile sarı lacivertliler arasında arasında gerçekleştiren ilk görüşmenin büyük kısmı pozitif geçti.
İtalyan ekbi Atalanta ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lookman'ın piyasa değeri 35 milyon euro
Son olarak dün akşam 2-1 kazandıkları milli maçta bir gol kaydeden Lookman için Fenerbahçe yeni bir teklif daha yapacak. (TRT Spor)
RAFA-ADALI GÖRÜŞMESİ
Rafa Silva'nın menajeri, sorunun devre arasında çözülmesi için İstanbul'a gelerek Serdal Adalı ile görüşme planı yaptı. Kriz çözülemezse transfer planlaması yapılacak. (Sabah)
MİLAN İSTİYOR
Milan, devre arasında savunmaya takviye yapmak istiyor. İtalyan ekibinin listesinde Fenerbahçe'den Milan Skriniar da bulunuyor ancak bu transfer zor görünüyor. (Sky Italia)
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Trabzonspor; Bayern Münih, Manchester City ve Manchester United ile adı anılan Christ Inao Oulai için en az 40 milyon euro istiyor. (Foot Mercato)
18 MİLYON EURO SONRASI GÖRÜŞME DURDU
Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Joey Veerman için PSV’ye 18 milyon euro teklif etmişti, sonrasında görüşmeler durdu. Fenerbahçe son değerlendirmeleri yapıyor. (TRT Spor)
KADRO DIŞI KALDI, KULÜP BAKIYOR
Fenerbahçe'nin kiralık ya da bonservisiyle göndermeyi planladığı İrfan Can Kahveci, kendisine kulüp bakıyor. (Sabah)