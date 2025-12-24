Galatasaray'ın listesindeydi, Fenerbahçe devreye girdi

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan yıldız golcü için Fenerbahçe devrede. Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Ademola Lookman ile sarı lacivertliler arasında arasında gerçekleştiren ilk görüşmenin büyük kısmı pozitif geçti.

İtalyan ekbi Atalanta ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lookman'ın piyasa değeri 35 milyon euro

Son olarak dün akşam 2-1 kazandıkları milli maçta bir gol kaydeden Lookman için Fenerbahçe yeni bir teklif daha yapacak. (TRT Spor)