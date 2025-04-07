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Galatasaray'ın maçı ne zaman? Süper Lig Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor'a konuk oluyor. 71 puanla zirvede yer alan sarı kırmızılı takım, 3 puanı alarak yerini korumak için Samsun karşısında mücadele verecek. Samsunspor ise 3'üncülük koltuğunda oturuyor. Taraftar, ''Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?'' sorusunu yöneltiyor.

Galatasaray'ın maçı ne zaman? Süper Lig Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasını BAY geçti ve sahaya çıkmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise 31. haftada yapılacak Samsunspor - Galatasaray maçına odaklandı. Ligin bitmesine kısa süre kala her puan ayrı bir önem arz eder hale geldi. İşte, Galatasaray maçı canlı yayın bigisi...

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Galatasaray'ın maçı ne zaman? Süper Lig Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, 11 Nisan günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadele saat 20:00'de canlı olarak Bein Sport1 ekranlarından aktarılacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçınbiletleri de satışta! Bilet fiyatları 500 TL - 3500 TL arasında değişiyor.

Galatasaray'ın maçı ne zaman? Süper Lig Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Holse, Bennasser, Schindler, Emre Kılınç, Muja, Moundilmadji.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Morata, Osimhen.

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