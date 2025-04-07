Galatasaray'ın maçı ne zaman? Süper Lig Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor'a konuk oluyor. 71 puanla zirvede yer alan sarı kırmızılı takım, 3 puanı alarak yerini korumak için Samsun karşısında mücadele verecek. Samsunspor ise 3'üncülük koltuğunda oturuyor. Taraftar, ''Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?'' sorusunu yöneltiyor.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasını BAY geçti ve sahaya çıkmadı. Sarı kırmızılı taraftarlar ise 31. haftada yapılacak Samsunspor - Galatasaray maçına odaklandı. Ligin bitmesine kısa süre kala her puan ayrı bir önem arz eder hale geldi. İşte, Galatasaray maçı canlı yayın bigisi...