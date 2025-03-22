Galatasaray'ın milli ara şanssızlığı: 6 futbolcu sakatlık yaşadı
Galatasaray'da milli ara kabusa dönüştü. Yıldız isimler formalarını giydiği milli takımlarda sakatlıklar yaşadı. Roland Sallai, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Davinson Sanchez'in sakatlıklarının ardından son olarak Alvaro Morata İspanya Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı.
Galatasaray'da milli ara şansızlığı yaşanıyor.
Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye-Macaristan maçında forma giyemedi.