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Galatasaray'ın milli ara şanssızlığı: 6 futbolcu sakatlık yaşadı

Galatasaray'da milli ara kabusa dönüştü. Yıldız isimler formalarını giydiği milli takımlarda sakatlıklar yaşadı. Roland Sallai, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Davinson Sanchez'in sakatlıklarının ardından son olarak Alvaro Morata İspanya Milli Takımı'nda sakatlık yaşadı.

Galatasaray'ın milli ara şanssızlığı: 6 futbolcu sakatlık yaşadı - 1

Galatasaray'da milli ara şansızlığı yaşanıyor.

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, kasığındaki sakatlık nedeniyle Türkiye-Macaristan maçında forma giyemedi.

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Galatasaray'ın milli ara şanssızlığı: 6 futbolcu sakatlık yaşadı - 2

Sarı-kırmızılıların A Milli Takım'daki futbolcularından Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz ise Macaristan maçında sakatlandı.

İki oyuncu da A Milli Takım'ın dünkü idmanında yer almadı. Yunus Akgün ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray'ın milli ara şanssızlığı: 6 futbolcu sakatlık yaşadı - 3

Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez Brezilya ile oynanan maçta Alisson Becker ile çarpışmasının ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Brezilya kalecisi Alisson ile kafa kafaya çarpışan Sanchez kısa süreli bilinç kaybı da yaşadı.

Galatasaray'ın milli ara şanssızlığı: 6 futbolcu sakatlık yaşadı - 4

Son olarak Alvaro Morata, rahatsızlığı nedeniyle İspanya'nın antrenmanında yer almadı.

Galatasaray'ın milli ara şanssızlığı: 6 futbolcu sakatlık yaşadı - 5

Galatasaray milli ara dönüşünde derbide Beşiktaş'ın konuğu olacak.

Zorlu karşılaşma 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.

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