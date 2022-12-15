Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması: Avrupa'ya gitmek istiyorum

Milli oyuncu, yıldız isimler Mertens ve Icardi için ise şu ifadeleri kullanarak sözlerini tamamladı:

"Onlar büyük yıldızlar, ben futbolculuklarının dışında iyi insan olduklarını hep çevremdekilere ifade ediyorum. En önemli kriter bu. Onlarla iletişim halinde olabiliyorsunuz, bir şeyler vermeye açıklar. Sürekli herkesle iletişim halindeler. Bir şeyler öğretmek ve öğrenmek istiyorlar. 'Ben dünya yıldızıyım, Mertens'im, Icardi'yim' demiyorlar ve hatalarını kabul ediyorlar. Bence bu çok önemli. Biz genç oyuncuların da bunu örnek alması gerekiyor. Saha içinde değil saha dışında da insanlara örnek olmak gerekiyor. Bizim starlarımızın en büyük özelliği bu."