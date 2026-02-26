Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi ve maç tarihleri ne zaman?
26.02.2026 01:42
Son Güncelleme: 26.02.2026 01:55
NTV - Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında İtalya Ligi Serie A ekibi Juventus ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası Juventus'un 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Uzatmalara giden karşılaşmada sarı-kırmızılılar Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle skoru 3-2'ye getirdi.
GALATASARAY, SON 16'DA
Galatasaray, maçı böyle bitirerek toplam skor üstünlüğünü ele aldı ve Devler Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı. Juventus ise organizasyona veda etti.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşması muhtemel rakipleri de belli oldu.
Galatasaray, Devler Ligi'nin son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek.
KURA ÇEKİMİ TARİHİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibinin belli olacağı kura çekimi 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.
SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA'nın belirlediği takvime göre son 16 turu ilk maçları 10-11 Mart ve 17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026