Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi play-off turu)
Süper Lig'de rekorla tarihe geçen şampiyonluk yarışını Galatasaray kazandı. Son haftada Konyaspor'u 3-1 yenen Sarı kırmızılılar, 102 puanla 24'üncü zaferini ilan etti. Galatasaray gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Turnuvaya play-off turundan başlayacak olan sarı kırmızılıların muhtemel rakipleri de belli oldu.
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Geçen sezon ikinci ön eleme turundan başlayan ve 3 takımı geçerek kendisini Devler Ligi gruplarına atan sarı-kırmızılılar, bu kez tek takımı geçerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.