Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi play-off turu)

LİG FORMATI NASIL OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olacak olan lig sisteminin detayları da açıklanmıştı. Buna göre, 36 takımın dahil olduğu lig formatında her takım 4'ü iç sahada 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 maç oynayacak.



Oynanan 8 maçın ardından ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalmayı garantileyecek. Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir play-off oynayacak.