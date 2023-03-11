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Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL

Galatasaray Kulübü, depremzedelere yardım için Nef Stadyumu’nda toplanan birçok eşya için Galatasaray Lisesi’nde müzayede düzenlendi. 30 ürün toplam 17 milyon 780 bin TL'ye satıldı. Öte yandan Lionel Messi’nin forması 800 bin TL’ye, Ronaldo forması da 500 bin TL’ye alıcı bulurken; Volkan Demirel’e ait 2016-2017 sezonuna ait Fenerbahçe forması da 500 bin TL’ye alıcı buldu.

Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL - 1

Galatasaray’ın depremzedelere yardım amacıyla düzenlediği müzayedede 30 eşya toplam 17 milyon 780 bin TL'ye satıldı.

Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL - 2

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için Galatasaray Spor Kulübü, maddi ve manevi değerli eşyaları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’ndaki teslim noktasında toplamıştı. Bu eşyalar için Galatasaray Lisesi’nde müzayede düzenlendi.

Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL - 3

Müzayedede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve katılımcılar yer aldı. Etkinlik, depremzedeleri anmak için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra yaşanan deprem ile ilgili bir video gösterildi.


Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL - 4

30 ÜRÜNÜN SATIŞI YAPILDI

Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin Paris Saint Germain, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un formalarının aralarında bulunduğu 30 seçkin ürün müzayedede alıcı buldu.


Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL - 5

Okan Buruk'un forması en yüksek fiyata satıldı
Okan Buruk’un 1995-1996 sezonunda Türkiye Kupası finalinde giydiği Galatasaray forması, 2 milyon 300 bin TL ile müzayedenin en yüksek satışı oldu. Formayı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur aldı.

Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL - 6
Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL - 7

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların yarın oynanacağı Kasımpaşa maçında giyeceği ve üzerinde 'Birlikte 1905' yazılı futbolcular imzalı forma 1 milyon TL’ye aldı.

Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL - 8

Lionel Messi’nin forması 800 bin TL’ye, Ronaldo forması da 500 bin TL’ye alıcı buldu.

Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL - 9

Volkan Demirel’e ait 2016-2017 sezonuna ait Fenerbahçe forması da 500 bin TL’ye satıldı.
Gerçekleşen müzayedede 30 ürün toplam 17 milyon 780 bin TL'ye satıldı.

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