Galatasaray'ın müzayedesinde Volkan Demirel'in formasına 500 bin TL

Müzayedede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve katılımcılar yer aldı. Etkinlik, depremzedeleri anmak için saygı duruşu ile başladı. Daha sonra yaşanan deprem ile ilgili bir video gösterildi.





