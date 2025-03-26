Galatasaray'ın Osimhen operasyonu | İlk teklife ret geldi: Zaniolo ve Köhn ayrıntısı

Kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray, Zaniolo ve Köhn'den gelecek 20 milyon euro da direkt Osimhen için kullanılacak.

Ayrıca bir telekomünikasyon şirketi ile 5 yıllık anlaşma yapmaya hazırlanan yönetim, buradan gelecek paranın (50 milyon Euro) bir bölümünü Osimhen'e ayıracak.