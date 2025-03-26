Galatasaray'ın Osimhen operasyonu | İlk teklife ret geldi: Zaniolo ve Köhn ayrıntısı
Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı. Napoli'ye ilk teklif sunuldu ancak ret yanıtı alındı. Sarı kırmızılılar gelişmelerin üzerine İtalyan kulübüne yeni teklif sunacak. Kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray, Zaniolo ve Köhn'den gelecek parayı bu transfer için kullanacak.
Galatasaray'da yeni sezon transfer hazırlıkları başladı. Sarı kırmızılılarda hedef ilk olarak Osimhen'i takımda tutarak bonservisiyle almak.