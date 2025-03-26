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Galatasaray'ın Osimhen operasyonu | İlk teklife ret geldi: Zaniolo ve Köhn ayrıntısı

Galatasaray'da Victor Osimhen operasyonu resmen başladı. Napoli'ye ilk teklif sunuldu ancak ret yanıtı alındı. Sarı kırmızılılar gelişmelerin üzerine İtalyan kulübüne yeni teklif sunacak. Kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray, Zaniolo ve Köhn'den gelecek parayı bu transfer için kullanacak.

Galatasaray'ın Osimhen operasyonu | İlk teklife ret geldi: Zaniolo ve Köhn ayrıntısı - 1

Galatasaray'da yeni sezon transfer hazırlıkları başladı. Sarı kırmızılılarda hedef ilk olarak Osimhen'i takımda tutarak bonservisiyle almak.

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Galatasaray'ın Osimhen operasyonu | İlk teklife ret geldi: Zaniolo ve Köhn ayrıntısı - 2

Sarı kırmızılılar, sezon başında sürpriz bir şekilde kiraladığı Osimhen'in tapusunu almak için resmen harekete geçti.

Galatasaray'ın Osimhen operasyonu | İlk teklife ret geldi: Zaniolo ve Köhn ayrıntısı - 3

Yönetim, Nijeryalı dünya yıldızının bonservisini almak için Napoli kulübünün kapısını çaldı ve 65 milyon euroluk bir teklif sundu.

Galatasaray'ın Osimhen operasyonu | İlk teklife ret geldi: Zaniolo ve Köhn ayrıntısı - 4

Fotomaç'ta yer alan habere göre; İtalya ekibinin Başkanı De Laurentiis, "75 milyondan aşağı olmaz" cevabını verdi. Galatasaray, başkan De Laurentiis'e "Bizim teklifimizi görmeden adım atmayın" mesajı verildi.

Galatasaray'ın Osimhen operasyonu | İlk teklife ret geldi: Zaniolo ve Köhn ayrıntısı - 5

Kaynak oluşturmak isteyen Galatasaray, Zaniolo ve Köhn'den gelecek 20 milyon euro da direkt Osimhen için kullanılacak.

Ayrıca bir telekomünikasyon şirketi ile 5 yıllık anlaşma yapmaya hazırlanan yönetim, buradan gelecek paranın (50 milyon Euro) bir bölümünü Osimhen'e ayıracak.

Galatasaray'ın Osimhen operasyonu | İlk teklife ret geldi: Zaniolo ve Köhn ayrıntısı - 6

Sarı kırmızılılar gelişmelerin İtalyan kulübüne yeni teklif sunacak.

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