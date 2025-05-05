Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı

"Bu galibiyet 5. yıldız yolunda çok önemliydi. Rekorumu kırmak önemli. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum, Türkiye’nin en büyük kulübü. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Önemli olan Osimhen değil Galatasaray."