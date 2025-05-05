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Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve dünyaca ünlü kulüplerin transfer listesinde olan Osimhen için transfer planı ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi Nijeryalı yıldızı kalmaya ikna etmek adına hazırladığı planı devreye sokacak.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı - 1

Sivasspor karşısında 2 gol kaydeden Victor Osimhen tüm kulvarlarda 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. 2 gol daha atarsa sarı kırmızılıların efsanelerinden Jardel'i geride bırakacak olan Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken yıldız futbolcu için Galatasaray'ın planı ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı - 2

Yönetim için 1 numaralı öncelik, Victor Osimhen’in bonservisini almak. Sarı-Kırmzılılar, bu operasyon için iki yönlü bir çalışma yürütüp, yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı - 3

Fanatik'te yer alan habere göre; İlk olarak, 75 milyon euroluk bonservis için kaynak bulunması. Yönetim, hem sponsor anlaşmaları hem de kendi imkanlarıyla transferin maddi ayağını büyük ölçüde halletti. Şimdi sıra, Osimhen’in kalma kararı vermesine geldi.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı - 4

Yönetim, ligde mutlu sona ulaşılması halinde şampiyonluk kutlamalarının merkezine Nijeryalı forveti koymayı da planlıyor.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı - 5

Dünyaca ünlü yıldızın adı Barcelona, Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi devlerle anılıyor. Osimhen, kararını sezon sonunda vereceğini açıklamıştı.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı - 6

Osimhen, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Her maçın final olduğunu biliyorduk. İki üç gol atıp maçı bitirmek önemli ama daha fazlasını istemek gerekiyor.

Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı - 7

"Bu galibiyet 5. yıldız yolunda çok önemliydi. Rekorumu kırmak önemli. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynuyorum, Türkiye’nin en büyük kulübü. Hayat boyu hatırlayacağım bir sezon oluyor benim için. Önemli olan Osimhen değil Galatasaray."

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