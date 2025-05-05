Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı
Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve dünyaca ünlü kulüplerin transfer listesinde olan Osimhen için transfer planı ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi Nijeryalı yıldızı kalmaya ikna etmek adına hazırladığı planı devreye sokacak.
Sivasspor karşısında 2 gol kaydeden Victor Osimhen tüm kulvarlarda 33 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı. 2 gol daha atarsa sarı kırmızılıların efsanelerinden Jardel'i geride bırakacak olan Osimhen'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken yıldız futbolcu için Galatasaray'ın planı ortaya çıktı.