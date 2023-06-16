Galatasaray'ın Paredes operasyonunda Icardi hamlesi (16 Haziran 2023 transfer haberleri)

PAREDES OPERASYONUNDA ICARDI HAMLESİ



Galatasaray, Mauro Icardi'nin vatandaşı Leandro Paredes'in transferinde önemli bir mesafe kat etti. Paredes'in bonservisini elinde bulunduran PSG ile pazarlıklara başlayan Galatasaray, Arjantinli orta saha için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.



Aslan’da Paredes transferinin önünü açan en önemli faktörün ise vatandaşı Mauro Icardi olduğu kaydedildi. PSG’den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi’nin Paredes’in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi.