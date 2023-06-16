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Galatasaray'ın Paredes operasyonunda Icardi hamlesi (16 Haziran 2023 transfer haberleri)

Galatasaray, Mauro Icardi'nin vatandaşı Leandro Paredes'in transferinde önemli bir mesafe kat etti. Transferde Icardi ayrıntısı dikkat çekti. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Galatasaray'ın Paredes operasyonunda Icardi hamlesi (16 Haziran 2023 transfer haberleri) - 1

PAREDES OPERASYONUNDA ICARDI HAMLESİ

Galatasaray, Mauro Icardi'nin vatandaşı Leandro Paredes'in transferinde önemli bir mesafe kat etti. Paredes'in bonservisini elinde bulunduran PSG ile pazarlıklara başlayan Galatasaray, Arjantinli orta saha için 5 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

Aslan’da Paredes transferinin önünü açan en önemli faktörün ise vatandaşı Mauro Icardi olduğu kaydedildi. PSG’den takım arkadaşı ve vatandaşına sezon içinde olumlu referanslar veren Icardi’nin Paredes’in ikna edilmesinde etkili olduğu belirtildi.

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Galatasaray'ın Paredes operasyonunda Icardi hamlesi (16 Haziran 2023 transfer haberleri) - 2

Şenol Güneş'in kadrosunda görmeyi çok istediği Yusuf Yazıcı için Lille ile ilk temaslar kuruldu. Milli futbolcunun ilk etapta kiralanıp, yıllık ücretinin ödenmesi teklifi sunuldu. (FANATİK)


Galatasaray'ın Paredes operasyonunda Icardi hamlesi (16 Haziran 2023 transfer haberleri) - 3

Galatasaray’ın İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen 32 yaşındaki Kolombiyalı forvet oyuncusu Duván Zapata’ya teklif yaptığı belirtildi. (SABAH)

Galatasaray'ın Paredes operasyonunda Icardi hamlesi (16 Haziran 2023 transfer haberleri) - 4

Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Ante Rebic'i de renklerine bağlıyor. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın talip olduğu Hırvat yıldız için harekete geçti. Milano temsilcisinden oyuncuyu resmen istedi. (FOTOMAÇ)


Galatasaray'ın Paredes operasyonunda Icardi hamlesi (16 Haziran 2023 transfer haberleri) - 5

Savunmaya iki takviye birden yapacak olan Trabzonspor'un gündemindeki oyunculardan biri Lubomir Satka. Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'ndan arkadaşını yönetime teklif etti. (FANATİK)


Galatasaray'ın Paredes operasyonunda Icardi hamlesi (16 Haziran 2023 transfer haberleri) - 6

Fenerbahçe, Roma ile sözleşmesi biten El Shaarawy için teklifini yaptı. Çizme basını ise Sarı-Lacivertlilerin bu teklifinin İtalyan sol kanat oyuncusunu ikna edebileceğini yazdı. (AKŞAM)


Galatasaray'ın Paredes operasyonunda Icardi hamlesi (16 Haziran 2023 transfer haberleri) - 7

Galatasaray Icardi'yi elinde tutamazsa Memphis Depay için masaya oturacak. (TAKVİM)

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