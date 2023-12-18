Galatasaray'ın rakibi belli oluyor (UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?)
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Grup aşamasının sona ermesinin ardından Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de netleşti. Peki UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.