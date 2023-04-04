Galatasaray'ın Rashica ve Icardi planı

Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda Milot Rashica ve Mauro Icardi’nin bonservisini almak istiyor. Sezon başında kiralanan iki futbolcunun kulüpleri ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Yönetim, bonservisi İngiltere Championship ekibi Norwich City’de bulunan Rashica için 7 milyon euroluk bir teklif yapmayı düşünüyor.
Mauro Icardi ise daha maliyetli. Paris Saint Germain’in 30 yaşındaki golcü için çift haneli bonservis beklentisi var. Arjantinli yıldızın Fransız ekibindeki maaşı da yaklaşık 8 milyon euro.
Icardi’nin tek talibi sarı-kırmızılılar değil. Icardi’nin sarı-kırmızılı forma ile 15 maçta ortaya koyduğu 9 gol, 6 asistlik performans Avrupa’dan bir çok kulübün dikkatini de çekmiş durumda.
Galatasaray, Rashica ve Icardi’yi yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kiralamıştı.