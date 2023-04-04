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Galatasaray'ın Rashica ve Icardi planı

Milot Rashica ve Mauro Icardi’nin bonservisini almak isteyen Galatasaray’da gelecek sezonun transfer planlaması başladı.

Galatasaray'ın Rashica ve Icardi planı - 1

Galatasaray, teknik heyetin raporu doğrultusunda Milot Rashica ve Mauro Icardi’nin bonservisini almak istiyor. Sezon başında kiralanan iki futbolcunun kulüpleri ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

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Galatasaray'ın Rashica ve Icardi planı - 2

Yönetim, bonservisi İngiltere Championship ekibi Norwich City’de bulunan Rashica için 7 milyon euroluk bir teklif yapmayı düşünüyor.


Galatasaray'ın Rashica ve Icardi planı - 3

Mauro Icardi ise daha maliyetli. Paris Saint Germain’in 30 yaşındaki golcü için çift haneli bonservis beklentisi var. Arjantinli yıldızın Fransız ekibindeki maaşı da yaklaşık 8 milyon euro.


Galatasaray'ın Rashica ve Icardi planı - 4

Icardi’nin tek talibi sarı-kırmızılılar değil. Icardi’nin sarı-kırmızılı forma ile 15 maçta ortaya koyduğu 9 gol, 6 asistlik performans Avrupa’dan bir çok kulübün dikkatini de çekmiş durumda.


Galatasaray'ın Rashica ve Icardi planı - 5

Galatasaray, Rashica ve Icardi’yi yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kiralamıştı.

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