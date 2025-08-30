NTV.COM.TR

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk durak Frankfurt, final Manchester City

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın lig aşaması fikstürü resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçına 18 Eylül’de Almanya’da Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Galatasaray, zorlu serüveni 28 Ocak 2026’da İngiltere’de Manchester City ile yapacağı karşılaşma ile tamamlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Galatasaray’ın lig aşamasındaki maç programı açıklandı. Liverpool, Atletico Madrid, Ajax, Monaco gibi devlerin de yer aldığı grupta Galatasaray’ı yoğun bir Avrupa takvimi bekliyor.

Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Ajax, Monaco ile birlikte Eintracht Frankfurt (Almanya), Bodo/Glimt (Norveç) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) takımlarıyla eşleşmişti.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü şu şekilde:

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00 – Eintracht Frankfurt – Galatasaray

30 Eylül Salı TSİ 22.00 – Galatasaray – Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45 – Galatasaray – Bodo/Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00 – Ajax – Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45 – Galatasaray – Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00 – Monaco – Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45 – Galatasaray – Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00 – Manchester City – Galatasaray

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Şampiyonlar Ligi’nin bu sezonki formatında her ekip toplam 8 maç oynayacak. Bunların 4’ü iç sahada, 4’ü ise deplasmanda gerçekleşecek.

Lig etabının tamamlanmasının ardından puan durumunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıra arasında bulunan takımlar, çift maçlı eleme sistemiyle play-off oynayarak son 16’ya kalmak için mücadele edecek. 24. sıranın altında kalan kulüpler ise Avrupa defterini kapatacak.

