Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk durak Frankfurt, final Manchester City
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Galatasaray’ın lig aşaması fikstürü resmen açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip ilk maçına 18 Eylül’de Almanya’da Eintracht Frankfurt karşısında çıkacak. Galatasaray, zorlu serüveni 28 Ocak 2026’da İngiltere’de Manchester City ile yapacağı karşılaşma ile tamamlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Galatasaray’ın lig aşamasındaki maç programı açıklandı. Liverpool, Atletico Madrid, Ajax, Monaco gibi devlerin de yer aldığı grupta Galatasaray’ı yoğun bir Avrupa takvimi bekliyor.
Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Ajax, Monaco ile birlikte Eintracht Frankfurt (Almanya), Bodo/Glimt (Norveç) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) takımlarıyla eşleşmişti.