Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! İlk durak Frankfurt, final Manchester City

YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Şampiyonlar Ligi’nin bu sezonki formatında her ekip toplam 8 maç oynayacak. Bunların 4’ü iç sahada, 4’ü ise deplasmanda gerçekleşecek.



Lig etabının tamamlanmasının ardından puan durumunda ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıra arasında bulunan takımlar, çift maçlı eleme sistemiyle play-off oynayarak son 16’ya kalmak için mücadele edecek. 24. sıranın altında kalan kulüpler ise Avrupa defterini kapatacak.