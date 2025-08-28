NTV.COM.TR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri 2025-2026: UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray ne kadar kazanacak?

Sarı kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından dahil oluyor. UEFA'nın açıklamasına göre takımlar, Lig'de her aşamada kazanıyor. Öte yandan Galatasaray henüz sahaya çıkmadan gelir sağladı. Değer payı olarak ifade edilen ödemelerle sarı kırmızılı ekip, play-off aşamasındaki maçlardan 640 bin euro gelir sağladı. Şampiyonlar Ligi katılım bedelinin yanı sıra takımlar, her galibiyet ve beraberliğinde de kazanıyor. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağı ücret...

UEFA 2025-2026 sezonunda geçerli olacak tutarları duyurmuştu. Buna göre Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, çıktığı her karşılaşma ve elde ettiği her galibiyette kasasını dolduracak. Takım, yurnuvaya katılım bedeli olarak şimdiden 18.62 milyon euro'yu hak etti. Takımlar ligdeki sıralamalarına göre farklı tutarlarda gelir kazanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri...

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE KADAR KAZANACAK?

karşılaşmaları sonucuna göre toplamda 640 bin euro elde etti. Öte yandan sarı kırmızılı takım, her galibiyetinde 2.1 milyon euro, beraberlikte 700 bin euro kazanacak.

UEFA ligdeki 36 takıma, lig puan durumu, piyasa değeri ve katsayı klasmanı gibi unsurlardan ötürü toplamda 666 hisse payı sağlıyor. Son sıradaki takım 1 hisse olacak şekilde yukarı doğru artarak gidecek ve 1. sıradaki takım 36 hisse sahibi olacak.

Buna göre 36. takım 275 bin euro, 1 ila 8. takım 2 milyon euro, 9 ila 16. takım 1 milyon euro alacak.

İşte Şampiyonlar Ligi'ndeki ödül tutarları:

Katılım bedeli: 18.62 milyon euro
Galibiyet: 2.1 milyon euro
Beraberlik: 700 bin euro
Play-off turuna katılım: 1 milyon euro
Son 16 turu: 11 milyon euro
Çeyrek final: 12.5 milyon euro
Yarı final: 15 milyon euro
Final: 18.5 milyon euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon euro

