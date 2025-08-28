Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri 2025-2026: UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray ne kadar kazanacak?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE NE KADAR KAZANACAK?

karşılaşmaları sonucuna göre toplamda 640 bin euro elde etti. Öte yandan sarı kırmızılı takım, her galibiyetinde 2.1 milyon euro, beraberlikte 700 bin euro kazanacak.



UEFA ligdeki 36 takıma, lig puan durumu, piyasa değeri ve katsayı klasmanı gibi unsurlardan ötürü toplamda 666 hisse payı sağlıyor. Son sıradaki takım 1 hisse olacak şekilde yukarı doğru artarak gidecek ve 1. sıradaki takım 36 hisse sahibi olacak.



Buna göre 36. takım 275 bin euro, 1 ila 8. takım 2 milyon euro, 9 ila 16. takım 1 milyon euro alacak.