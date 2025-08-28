Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi geliri 2025-2026: UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Galatasaray ne kadar kazanacak?
Sarı kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne lig aşamasından dahil oluyor. UEFA'nın açıklamasına göre takımlar, Lig'de her aşamada kazanıyor. Öte yandan Galatasaray henüz sahaya çıkmadan gelir sağladı. Değer payı olarak ifade edilen ödemelerle sarı kırmızılı ekip, play-off aşamasındaki maçlardan 640 bin euro gelir sağladı. Şampiyonlar Ligi katılım bedelinin yanı sıra takımlar, her galibiyet ve beraberliğinde de kazanıyor. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağı ücret...
UEFA 2025-2026 sezonunda geçerli olacak tutarları duyurmuştu. Buna göre Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, çıktığı her karşılaşma ve elde ettiği her galibiyette kasasını dolduracak. Takım, yurnuvaya katılım bedeli olarak şimdiden 18.62 milyon euro'yu hak etti. Takımlar ligdeki sıralamalarına göre farklı tutarlarda gelir kazanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi para ödülleri...