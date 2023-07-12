Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman? İşte müsabakaya dair detaylar
Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda katılacak. Turnuvaya ikinci ön eleme turundan katılacak sarı-kırmızılı ekibin Devler Ligi'ne kalabilmesi için 3 tur geçmesi gerekiyor. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ne zaman?
Süper Lig'de geride kalan 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan yer alacak. Sarı kırmızılı ekibe gönül veren taraftarlar da ön eleme maç tarihine odaklandı. İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hakkında bilgiler...