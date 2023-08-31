Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ne zaman çekileceği, Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 ön eleme oynayıp daha sonrasında play-off da Molde'yi de eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. UEFA tarafından Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın hangi grupta olduğu ve rakipleri belli oldu. İşte Galatasaray'ın rakipleri...
Son olarak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşan Galatasaray ilk maçı 3-2 rövanş maçını ise 2-1 kazanarak gruplara katılmaya hak kazandı.
Kura çekimi sonrasında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri belli oldu.