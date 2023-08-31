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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarının ne zaman çekileceği, Galatasaraylı futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2 ön eleme oynayıp daha sonrasında play-off da Molde'yi de eleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı. UEFA tarafından Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın hangi grupta olduğu ve rakipleri belli oldu. İşte Galatasaray'ın rakipleri...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakipleri belli oldu - 1

Son olarak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşılaşan Galatasaray ilk maçı 3-2 rövanş maçını ise 2-1 kazanarak gruplara katılmaya hak kazandı.

Kura çekimi sonrasında ise Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri belli oldu.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakipleri belli oldu - 2

Grup kuraları 31 Ağustos Perşembe günü Fransa’nın Monaco kentinde saat 19.00’da gerçekleştirildi.

Kura çekimi Exxen ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlandı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakipleri belli oldu - 3

GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Kuraya katılan olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrıldı.

Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer almadı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakipleri belli oldu - 4

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

İşte kura çekimi sonrası oluşan gruplar ve Galatasaray'ın rakipleri:

A Grubu

Bayern Münih

Manchester United

Kopenhag

GALATASARAY

B Grubu

Sevilla

Arsenal

PSV

Lens

C Grubu

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin

D Grubu

Benfica

Inter

Salzburg

Real Sociedad

E Grubu 

Feyenoord

Atletico Madrid

Lazio

Celtic

F Grubu 

PSG

Borussia Dortmund

AC Milan

Newcastle United

G Grubu 

Manchester City

Leipzig

Kızılyıldız

Young Boys

H Grubu 

Barcelona

Porto

Shakhtar Donetsk

Antwerp

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakipleri belli oldu - 5

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

1. Maç Günü: 19-20 Eylül
2. Maç Günü: 3-4 Ekim
3. Maç Günü: 24-25 Ekim
4. Maç Günü: 7-8 Kasım
5. Maç Günü: 28-29 Kasım
6. Maç Günü: 12-13 Aralık

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