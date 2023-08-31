Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakipleri belli oldu

GALATASARAY'IN GRUPTAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Kuraya katılan olan 32 takım, UEFA kulüp sıralamasındaki yerine göre dört torbaya ayrıldı.

Aynı ülkenin federasyonuna bağlı takımlar bu aşamada aynı grupta yer almadı.