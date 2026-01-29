Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
29.01.2026 01:03
Son Güncelleme: 29.01.2026 01:40
NTV - Haber Merkezi
Manchester City deplasmanından mağlubiyetle dönen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
GALATASARAY, PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİ
Bu skorun ardından Devler Ligi lig etabını 20. sırada tamamlayan Galatasaray, play-off turuna yükseldi.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 takım arasına kalmayı başaran sarı-kırmızılıların play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Juventus ya da İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid ile play-off turunda kozlarını paylaşacak.
Sarı-kırmızılılar, son 16 turuna yükselmesi halinde ise Tottenham ya da Liverpool ile kozlarını paylaşacak.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
PLAY-OFF MAÇLARI HANGİ TARİHTE?
Devler Ligi'nde play-off turu ilk maçları 17-18 Şubat 2026, rövanş müsabakaları ise 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak.