Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oluyor. Trendyol Süper Lig'in 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, tarihi bir başarıya daha imza attı. Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşarak toplamda 25. kez kupayı müzesine götürdü. Bu büyük zafer, Galatasaray’a 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım bileti kazandırdı. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?
2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkına sahip olan Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri araştırılmaya başladı. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanan Galatasaray'ın lig aşamasındaki muhtemel rakipleri belli olmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?