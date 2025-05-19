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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oluyor. Trendyol Süper Lig'in 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, tarihi bir başarıya daha imza attı. Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşarak toplamda 25. kez kupayı müzesine götürdü. Bu büyük zafer, Galatasaray’a 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım bileti kazandırdı. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi - 1

2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkına sahip olan Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri araştırılmaya başladı. Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı kazanan Galatasaray'ın lig aşamasındaki muhtemel rakipleri belli olmaya başladı. Peki, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi - 2

GALATASARAY ÖN ELEME OYNAMAYACAK

UEFA’nın yeni formatıyla birlikte dev kulüplerin kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezon, lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray, ön eleme turlarını pas geçecek. Temsilcimiz, Devler Ligi’ne doğrudan grup yerine geçen yeni lig sisteminin içinde yer alacak. Bu da demek oluyor ki Galatasaray, Avrupa’nın en büyük sahnesine güçlü rakiplerle direkt olarak çıkacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2025/26 sezonu Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. UEFA'nın yeni lig formatında yer alacak takımlar bu çekilişle belli olacak torbalara göre rakiplerini öğrenecek. Galatasaray'ın ise UEFA katsayısı nedeniyle 4. torbadan kura çekimine katılması bekleniyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi - 4

2025-2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI TAKVİMİ

1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

2. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Yeni sistemde her takım lig aşamasında 8 farklı rakiple karşılaşacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi - 5

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray’ın lig aşamasındaki muhtemel rakipleri arasında Avrupa futbolunun dev kulüpleri yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, 4. torbadan kura çekimine katılması halinde zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalabilir.

İşte Galatasaray’ın karşılaşabileceği bazı dev ekipler:

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Villarreal

İngiltere: Liverpool, Arsenal

Almanya: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt

İtalya: Inter, Atalanta, Napoli

Fransa: PSG, Monaco, Marsilya

Hollanda: Ajax, PSV

Portekiz: Sporting

Yunanistan: Olympiakos

Çekya: Slavia Prag

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