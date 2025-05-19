Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi takvimi

GALATASARAY ÖN ELEME OYNAMAYACAK

UEFA’nın yeni formatıyla birlikte dev kulüplerin kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi’nde gelecek sezon, lig aşamasında mücadele edecek Galatasaray, ön eleme turlarını pas geçecek. Temsilcimiz, Devler Ligi’ne doğrudan grup yerine geçen yeni lig sisteminin içinde yer alacak. Bu da demek oluyor ki Galatasaray, Avrupa’nın en büyük sahnesine güçlü rakiplerle direkt olarak çıkacak.