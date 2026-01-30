Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

30.01.2026 14:24

Son Güncelleme: 30.01.2026 14:37

NTV - Haber Merkezi

Devler Ligi'nde yoluna son 16 play-off'unda devam edecek Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi belli oldu.

İTALYANLARLA KARŞILAŞACAK

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. 

 

Son 16 play-off turuna kalan Galatasaray, Juventus ile eşleşti. İlk maç İstanbul'da ikinci maç Torino'da oynanacak.

KENAN YILDIZ, GALATASARAY'A KARŞI

İtalyan ekibi Juventus, lig aşamasını 13 puanla 13.sırada tamamlamıştı. 

 

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus İtalya Serie A'da 42 puanla 5. sırada bulunuyor.

 

Galatasaray ile Juventus daha önce 4 kez karşılaştı.

 

2003 Juventus 2–1 Galatasaray

 

2003 Galatasaray 2–0 Juventus

 

2013 Juventus 2–2 Galatasaray

 

2013 Galatasaray 1–0 Juventus (Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Galatasaray’ın Wesley Sneijder’in golüyle üst tura çıktığı tarihi maç)

DİĞER EŞLEŞMELER

Borussia Dortmund - Atalanta
 

Olympiacos - Bayer Leverkusen
 

Club Brugge - Atlético Madrid
 

Monaco - PSG
 

Qarabag - Newcastle United
 

Benfica - Real Madrid
 

Bodø/Glimt - Inter

KASA DOLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasına 42,5 milyon euro koydu.

Sarı-kırmızılı ekip, bu turu geçmesi halinde 11 milyon euro daha kazanacak

GALATASARAY'IN YOLU

Sarı kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'ndeki 36 takımlı lig aşamasında 10 puan toplayarak 20. sırada yer almıştı.

Galatasaray, lig aşamasında Liverpool, Bodo, Ajax gibi takımları yenmiş, Atletico Madrid ile berabere kalmıştı.

TAKVİM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:
 

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart

Çeyrek finaller: 7-8 ve 14-15 Nisan

Yarı finaller: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs (Budapeşte)