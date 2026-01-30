Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 36 takımlı lig etabını 20. sırada tamamlayarak adını son 16 play-off turuna yazdıran Galatasaray, kasasına 42,5 milyon euro koydu.



Sarı-kırmızılı ekip, bu turu geçmesi halinde 11 milyon euro daha kazanacak