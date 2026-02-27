Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Ramazan imsakiyesi banner
27.02.2026 14:16

Son Güncelleme: 27.02.2026 14:25

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yolundaki rakibi belli oldu. Sarı kırmızılılar İngiltere'den Liverpool ile eşleşti.

Anadolu Ajansı

Galatasaray'ın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi gerçekleşti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Liverpool ile eşleşti. Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

 

İlk maç 10 veya 11 Mart'ta Rams Park'ta, rövanşı 17 veya 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

Anadolu Ajansı

DİĞER EŞLEŞMELER

Paris Saint-Germain-Chelsea

 

Real Madrid-Manchester City

 

Atalanta-Bayern Münih

 

Newcastle United-Barcelona

 

Atletico Madrid-Tottenham

 

Bodo/Glimt-Sporting

 

Bayer Leverkusen-Arsenal

 

Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 tarihinde Macaristan'nın Budapeşte şehrindeki Puskás Arena'da oynanacak.

AFP

İSTANBUL'DA GALİP GELMİŞTİ

Galatasaray, lig aşamasında Liverpool ile karşılaşmış ve İstanbul'daki maçı 1-0 kazanmıştı.

 

Arne Slot'un ekibi bu turda 8 maçın 6'sını kazandı. Ligi 3. sırada tamamlayan Liverpool play off oynamadan direkt olarak son 16 turu vizesi aldı.

 

8 karşılaşmada da görev yapan Dominik Szoboszlai 4 golle takımın en skorer ismi. Hücum hattındakilerdense, Salah, Gakpo ve Ekitike'nin 2'şer, Chiesa'nın 1 golü bulunuyor.

Anadolu Ajansı

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU

Liverpool Premier Lig'deyse zirvenin uzağında kaldı. Kırmızılar lider Arsenal'in 16 puan gerisinde 6. basamakta yer alıyor.
 

Slot'un ekibi geçen sezon Premier Lig'de şampiyon oldu, Şampiyonlar Ligi'ne bu turda Paris Saint Germain karşısında veda etti.

 

İngiliz futbolunun en köklü kulüplerinden Liverpool maçlarını 60 bin kişilik ikonik Anfield Stadı'nda oynuyor.

Anadolu Ajansı

KASA DOLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u toplam 7-5'lik skorla eleyen Galatasaray adını son 16 takım arasına yazdırarak büyük bir gelirin sahibi olmuştu. 

Galatasaray, Juventus'u eleyerek 11 milyon euroluk ödülü almaya da hak kazanmıştı. Böylece sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki toplam geliri 53.5 milyon euroya ulaşmıştı.

Sarı kırmızılı ekip çeyrek finale kalmayı başarırsa 12,5 milyon euro daha kazanacak.

Anadolu Ajansı

OSIMHEN'DEN REKOR

 

Osimhen, kulüp tarihinin Avrupa kupalarında en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.

 

Osimhen, Juventus ağlarına gönderdiği topla toplamda 13. golüne ulaştı.

 

Nijeryalı santrforu bu alanda 12'şer golle Milan Baros ile Shabani Nonda ve 11 golle Mario Jardel takip ediyor.