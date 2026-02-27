Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u toplam 7-5'lik skorla eleyen Galatasaray adını son 16 takım arasına yazdırarak büyük bir gelirin sahibi olmuştu.



Galatasaray, Juventus'u eleyerek 11 milyon euroluk ödülü almaya da hak kazanmıştı. Böylece sarı-kırmızılı ekibin bu sezonki toplam geliri 53.5 milyon euroya ulaşmıştı.



Sarı kırmızılı ekip çeyrek finale kalmayı başarırsa 12,5 milyon euro daha kazanacak.