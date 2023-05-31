Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Fenerbahçe derbisine gelecek mi?

ERDEN TİMUR: HAKKIMIZSA ŞAMPİYON OLALIM DEMİŞTİM HAKKIMIZMIŞ DEMEK Kİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ise tarihlerindeki en zor şampiyonluklardan birini elde ettiklerini söyledi.

Timur, "Tam böyle kusursuz fırtına denir ya. Seçim oldu, Temmuz ayının yarısında transfer listesi vardı. Gelir olarak da Galatasaray tarihinin en az geliri olduğu sene. Gerçekten buna inandırmak ne kadar kolay bilmiyorum ama iyi insanları toplayınca her şey oluyor. O kadar insanı ikna etmemizin tek sebebi samimiyet ve sevgi. Emek çok büyük, nasıl bir şey yaşandığını anlatamam. 11 ayın yüzde 75'inde gece saatlerine kadar çalışıldı. Hakkımızsa şampiyon olalım demiştim hakkımızmış demek ki. Çok zordu, güzel gönüllerle kazanıldı. Burada Okan hocanın, teknik heyetin, Florya'daki çalışanların, yönetim kurulumuzun ve başkanımızın çok büyük emeği var" dedi.