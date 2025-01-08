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Galatasaray'ın Skriniar transferinde sürpriz gelişme: İngiltere'den rakip çıktı

Galatasaray, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Fransız kaynaklara göre, Slovak savunmacının bu hafta sonu kararını vermesi beklenirken, İngiltere Premier Lig'den Tottenham ve Aston Villa'nın da devreye girdiği öne sürüldü. 29 yaşındaki stoperin devre arasında başkent ekibinden ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Galatasaray'ın Skriniar transferinde sürpriz gelişme: İngiltere'den rakip çıktı - 1

Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, PSG forması giyen Milan Skriniar ile yakından ilgilendiği öne sürülüyordu.

L'Equippe'in haberine göre, Slovak savunmacının bu hafta sonuna kadar kararını vereceği öne sürüldü. 

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Galatasaray'ın Skriniar transferinde sürpriz gelişme: İngiltere'den rakip çıktı - 2

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

29 yaşındaki oyuncunun istediği forma süresini bulamamasından dolayı başkent ekibinden ayrılmaya kesin olarak karar verdiği ancak transfer olacağı kulüp için beklediği kaydedildi.

Öte yandan haberde Galatasaray'ın da Skriniar'a talip olduğu ve Slovak savunmacının da bu opsiyona sıcak baktığı vurgulandı.  

Ancak transfer, özellikle Skriniar’ın yüksek maaşı nedeniyle karmaşık bir durumda.

Galatasaray'ın Skriniar transferinde sürpriz gelişme: İngiltere'den rakip çıktı - 3

İNGİLİZ TAKIMLARI DA DEVREYE GİRDİ

PSG’ye bir buçuk yıl önce bedelsiz katılan oyuncuya İngiltere’den de teklifler var.

İngiliz kaynaklara göre Tottenham ve Aston Villa da transfer için devrede.

Premier Lig de Slovak savunmacının kafasını karıştıran seçenekler arasında.

Galatasaray'ın Skriniar transferinde sürpriz gelişme: İngiltere'den rakip çıktı - 4

Ayrıca Skriniar’ın Napoli'yle de görüşmelerde bulunduğu kaydedildi .

Ancak İtalya Serie A liderinde sürekli ilk 11 oyuncusu olması garanti değil ve İtalyan medyasına göre başkan Aurelio De Laurentiis’in kulübü, PSG’nin istediği gibi bir satın alma opsiyonunu anlaşmaya dahil etmek konusunda istekli değil.

Galatasaray'ın Skriniar transferinde sürpriz gelişme: İngiltere'den rakip çıktı - 5

AYRILIĞI KESİN GÖZÜKÜYOR

Skriniar’ın bu kış Paris’ten ayrılacağı kesin gibi görünüyor ve bu ayrılık bir kiralık transfer şeklinde gerçekleşecek.

Ancak PSG, bu kiralık sözleşmesine neredeyse otomatik bir satın alma opsiyonu veya kolayca devreye girebilecek bir şart koymak istiyor.

Bu ayrılık, hem bu sezon yeterince şans bulamadığını düşünen Skriniar hem de oyuncunun transferinde başrol oynayan Luis Campos için buruk bir durum. Campos, Skriniar’ın PSG’de yeri olduğuna hâlâ inanıyor.

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