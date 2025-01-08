Galatasaray'ın Skriniar transferinde sürpriz gelişme: İngiltere'den rakip çıktı
Galatasaray, Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Fransız kaynaklara göre, Slovak savunmacının bu hafta sonu kararını vermesi beklenirken, İngiltere Premier Lig'den Tottenham ve Aston Villa'nın da devreye girdiği öne sürüldü. 29 yaşındaki stoperin devre arasında başkent ekibinden ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
Ara transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, PSG forması giyen Milan Skriniar ile yakından ilgilendiği öne sürülüyordu.
L'Equippe'in haberine göre, Slovak savunmacının bu hafta sonuna kadar kararını vereceği öne sürüldü.