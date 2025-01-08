Galatasaray'ın Skriniar transferinde sürpriz gelişme: İngiltere'den rakip çıktı

AYRILIĞI KESİN GÖZÜKÜYOR

Skriniar’ın bu kış Paris’ten ayrılacağı kesin gibi görünüyor ve bu ayrılık bir kiralık transfer şeklinde gerçekleşecek.

Ancak PSG, bu kiralık sözleşmesine neredeyse otomatik bir satın alma opsiyonu veya kolayca devreye girebilecek bir şart koymak istiyor.

Bu ayrılık, hem bu sezon yeterince şans bulamadığını düşünen Skriniar hem de oyuncunun transferinde başrol oynayan Luis Campos için buruk bir durum. Campos, Skriniar’ın PSG’de yeri olduğuna hâlâ inanıyor.