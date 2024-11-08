Galatasaray'ın Tottenham zaferi İngiliz basınında: "Defansı küçük düşürdü"
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların galibiyeti İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 4’üncü haftasında evinde ağırladığı İngiltere temsilcisi Tottenham’ı 6’ncı dakikada Yunus Akgün, 32 ve 39’uncu dakikada Victor Osimhen kaydettiği gollerle yenmeyi başardı.
Tottenham’ın golleri ise 18’inci dakikada Will Lankshear ile 69’uncu dakikada Dominic Solanke’den geldi.
Bu sonuçla Galatasaray, gruptaki 3’üncü galibiyetini elde ederek 10 puanla 3'üncü sıraya yerleşti. İngiliz ekip ise ilk mağlubiyetini alarak 9 puanda kaldı.
Galatasaray’ın etkili oyunu ve galibiyeti ise İngiliz basınında geniş yer buldu.