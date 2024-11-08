Galatasaray'ın Tottenham zaferi İngiliz basınında: "Defansı küçük düşürdü"

İngiliz gazetesi The Guardian karşılaşmayı sayfalarına taşırken “Victor Osimhen, Lankshear'ın gol attığı ve kırmızı kart gördüğü maçta Galatasaray'ı Tottenham'a karşı zafere taşıdı” başlığıyla verdiği haberde skorun bu kadar yakın olmasını sürpriz olarak niteledi.



“Sonsuz bir şans serisini değerlendirmiş olsalardı ev sahibi takımın lehine fark olurdu, Victor Osimhen hat-trick ve fark için yeterli olan fırsatları tepti” gibi değerlendirmelere yer veren Gazete, Tottenham için ise “Takımın yamalı yapısı, herhangi bir kontrol sağlayamamalarının sadece kısmen bir bahanesiydi” yorumunu yaptı.