Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Zaha, Galatasaray'a transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Sarı kırmızılı takımla bugün sözleşme imzalaması beklenen Zaha'nın alacağı ücret de belli oldu.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiliz Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı.