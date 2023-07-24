NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan Zaha, Galatasaray'a transfer olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Sarı kırmızılı takımla bugün sözleşme imzalaması beklenen Zaha'nın alacağı ücret de belli oldu.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi - 1

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiliz Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi - 2

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi - 3

27 İLG MAÇINDA 7 GOL KAYDETTİ

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi - 4

Açıklamanın ardından özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla ve meşalelerle karşıladı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi - 5

Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi - 6

"BİR AN ÖNCE OYNAMAK İSTİYORUM"

Havaalanında kulüp televizyonuna konuşan Fildişi Sahilli yıldız, "Mutluyum, bir an önce stadyumu görmeyi bekliyorum ve orada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcu daha sonra ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Zaha’nın, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi - 7

Yıldız futbolcuyla Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio ve Suudi Arabistan ekibi El Ittifak da ilgileniyordu.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi - 8

3 yıllık sözleşmeye imza atması beklenen Zaha, yılda 5,5 milyon euro kazanacak. 30 yaşındaki futbolcuya 6 milyon euro da imza parası ödeneceği öğrenildi.

DAHA FAZLA GÖSTER