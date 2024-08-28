Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri

AVRUPA LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?

Avrupa Ligi'nde bu sezon İsveç modeline geçiş yapılıyor.

Yeni formata göre takımların maç sayısı 6'dan 8'e yükselirken, her takım lig aşamasında 4'ü iç saha, 4'ü ise deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkacak.

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

Bir üst tura çıkacak olan diğer 8 ekip ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak.