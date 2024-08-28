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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılıların yeni formatıyla ilk kez oynanacak Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri - 1

Galatasaray, ilk maçını 3-2 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne kalma şansını yitirdi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de belli oldu.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri - 2

AVRUPA LİGİ FORMATI NASIL OLACAK?

Avrupa Ligi'nde bu sezon İsveç modeline geçiş yapılıyor.

Yeni formata göre takımların maç sayısı 6'dan 8'e yükselirken, her takım lig aşamasında 4'ü iç saha, 4'ü ise deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkacak. 

Ligi ilk 8 sırada tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

Bir üst tura çıkacak olan diğer 8 ekip ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak. 

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri - 3

KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde kura öncesi 4 torba ve her torbada 9'ar takım yer alacak.

Toplam 36 ekibin katılım sağlayacağı kurada takımlar kendi torbaları dahil olmak üzere her torbadan 2'şer takım çekecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri - 4

KURA NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 30 Ağustos Cuma günü çekilecek. 

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri - 5

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Roma, Manchester United, Porto, Rangers, E. Frankfurt, Tottenham, Lazio, Real Sociedad.

AZ Alkmaar, Olympiakos, Lyon, Union SG, Dinamo Kiev, Malmö, Athletic Bilbao, Hoffenheim, Nice, Twente.

Kalan 16 muhtemel rakip ise UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri - 6
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri - 7
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri - 8
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri - 9
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri - 10
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