Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılıların yeni formatıyla ilk kez oynanacak Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu...
Galatasaray, ilk maçını 3-2 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a 1-0 mağlup olarak Devler Ligi'ne kalma şansını yitirdi.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan sarı-kırmızılıların muhtemel rakipleri de belli oldu.