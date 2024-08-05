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Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara tarihe geçti: Kulübün en pahalı imzası!

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 204'e yükseldi. Gabriel Sara, 18 milyon euroluk bonservisi ile daha önceden Jardel'e ait olan 17.05 milyon euroluk rekoru kırarak Galatasaray'ın en pahalı transferi olarak tarihe geçti.

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara tarihe geçti: Kulübün en pahalı imzası! - 1

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 204'e yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara tarihe geçti: Kulübün en pahalı imzası! - 2

Galatasaray, 1959'dan bu yana transferde tercihini en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 65 yılda, 24 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Sara'nın alınmasıyla Galatasaray'ın anlaşma imzaladığı Brezilyalı futbolcu sayısı 25'e yükseldi.

Brezilyalıları, 16 futbolcuyla Yugoslavya, 15 oyuncuyla Romanya izledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara tarihe geçti: Kulübün en pahalı imzası! - 3

SARA, KULÜP REKORU KIRDI

Sara, Galatasaray tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu İngiltere Championship takımlarından Norwich City'den 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara tarihe geçti: Kulübün en pahalı imzası! - 4

Sara, 2000-2001 sezonunda 17 milyon avro ödenerek transfer edilen Mario Jardel'i geçti ve kulüp tarihinin bonservis bedeli rekorunu kırdı.

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara tarihe geçti: Kulübün en pahalı imzası! - 5

Galatasaray'da başka ülke vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

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