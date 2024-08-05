Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara tarihe geçti: Kulübün en pahalı imzası!

Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 204'e yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.