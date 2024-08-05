Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara tarihe geçti: Kulübün en pahalı imzası!
Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 204'e yükseldi. Gabriel Sara, 18 milyon euroluk bonservisi ile daha önceden Jardel'e ait olan 17.05 milyon euroluk rekoru kırarak Galatasaray'ın en pahalı transferi olarak tarihe geçti.
Galatasaray'da Gabriel Sara'nın transfer edilmesiyle kulüp tarihinde kadroya katılan yabancı futbolcu sayısı 204'e yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 52 ülkeden 201 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.