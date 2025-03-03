Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir"

"SORUMLUSU OKAN BURUK"

"Galatasaray’ınsa bu sezon tüm kayıplarında olduğu gibi dün de yine bir taktiksel fantezi başrolde. Buruk, Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı oyuna Batshuayi’yi sokmuş, 4-4-2’ye dönmüş ve 5-0’a gitmişti maç. Ardından Young Boys’a yine gereksiz bir 4-4-2 denemesiyle yenilip Devler Ligi’ni kaçırdı elden. Gruplarda Malmö ve eleme turunda Alkamaar’da üçlü savunma fantezileri Avrupa Ligi’ne mâl oldu. Dün de takımı aslında iyi oynamıyorken, bireysel performanslarla 3-2’yi bulmasına rağmen Cuesta’yı sol bek olarak oyuna sokarak yitirdi 2 puanı. Daha önce stoper ve sağ bek olarak da göz doldurmayan Cuesta dün de müsabakaya tuhaf bir penaltıyla damga vurdu. Cuesta’nın kariyerini inceledim. 261 resmi maça çıkmış. Sadece 1 kere (2020’de bir prestij maçında) sol bek oynamış. Bence Galatasaray’ın dünkü puan kaybının sorumlusu penaltı yapan Cuesta değil, onu sol bek olarak oyuna sokma talimatı veren Okan Buruk’tur."



Uğur Meleke - Hürriyet