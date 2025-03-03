Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir"
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Galatasaray, 6 golün atıldığı maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve zirve yarışında takıldı. Spor yazarları, sarı - kırmızılıların performansını köşelerinde yorumladı.
Kasımpaşa ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı - kırmızılıların gollerini 69. dakikada Mario Lemina ve 12 (P) ile 71. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 52'de Ben Ouanes, 61. dakikada Brekalo ve 85. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi.