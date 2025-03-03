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Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Galatasaray, 6 golün atıldığı maçta rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve zirve yarışında takıldı. Spor yazarları, sarı - kırmızılıların performansını köşelerinde yorumladı.

Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 1

Kasımpaşa ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında kozlarını paylaştı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı - kırmızılıların gollerini 69. dakikada Mario Lemina ve 12 (P) ile 71. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Kasımpaşa'nın sayıları ise 52'de Ben Ouanes, 61. dakikada Brekalo ve 85. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi.

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Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 2

ZİRVE YARIŞINDA TAKILDI

Bu skorun ardından üst üste 2. kez berabere kalan Galatasaray, 65 puanla liderliğini sürdürdü ancak 2. sıradaki Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla fark 4'e indi. Kasımpaşa ise puanını 32 yaptı ve 10. basamakta yer buldu.

Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 3

YAZARLAR YORUMLADI

Spor yazarları, sarı - kırmızılıların Kasımpaşa beraberliğini köşelerinde mercek altına aldı. İşte değerlendirmeler:

Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 4

"ÖZBEK, O İKİLİYİ ÇAĞIRMALI"

"Okan Buruk bu takımı toparlayabilir mi? Yönetime büyük iş düşüyor. Dursun başkan, Duygun Yarsuvat yönetimindeki planı uygulamalı. Ali Dürüst-Abdürrahim Albayrak ikilisini kalan haftalar için Okan hocaya yardımcı olmaları adına göreve davet etmeli. Mevcut yönetimde bu tecrübede insanlar yok, Okan hocanın yalnızlığı ancak bu ikili ile giderilir."

Levent Tüzemen - Sabah

Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 5

"ACEMİCE PENALTI"

"Galatasaray bu sezon belki de ilk defa bu kadar pozisyon verdiği bir maç oynadı dersek yanılmış olmayız. Sarı kırmızılılar 2-1 geriye düştükten sonra silkelenip kendine geldi ve Lemina ve Osimhen’in 2 dakika içinde attığı gollerle 3-2 öne geçti. Lemina'nın golünde Sara’nın duran top kullanma becerisi öne çıkarken, Osimhen’in golü ise Muslera’nın asistiyle geldi. Galatasaray tam geri döndü derken, Carlos Cuesta’nın acemice yaptığı penaltı ile berabere kalıp şampiyonluk yolunda yara aldı."

Fırat Aydınus - Hürriyet

Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 6

"BU OYUN ŞAMPİYONLUK KAYBETTİRİR"

"Galatasaray son haftalarda savaşmıyor, az koşuyor! Lig bitti havasında oynuyor çoğu Galatasaraylı oyuncu. Oysa geriden gümbür gümbür gelen bir Fenerbahçe var! Bu oyun, Galatasaray'a şampiyonluk kaybettirir. Kasımpaşa, Galatasaray maçlarını muazzam oynuyor. İlk yarıda 3-3. Bu maçta 3-3. Kasımpaşa, her maçını Galatasaray maçı gibi oynasa, zirve takımı olur. Burak Yılmaz'ı da tebrik ederim. Kasımpaşa'yı maça çok iyi hazırlamış. Galatasaray'da anlaşılmaz bir düşüş ve formsuzluk var! Bu takıma ne oldu Okan hoca!"

Zeki Uzundurukan - Fotomaç

Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 7

"SORUMLUSU OKAN BURUK"

"Galatasaray’ınsa bu sezon tüm kayıplarında olduğu gibi dün de yine bir taktiksel fantezi başrolde. Buruk, Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı oyuna Batshuayi’yi sokmuş, 4-4-2’ye dönmüş ve 5-0’a gitmişti maç. Ardından Young Boys’a yine gereksiz bir 4-4-2 denemesiyle yenilip Devler Ligi’ni kaçırdı elden. Gruplarda Malmö ve eleme turunda Alkamaar’da üçlü savunma fantezileri Avrupa Ligi’ne mâl oldu. Dün de takımı aslında iyi oynamıyorken, bireysel performanslarla 3-2’yi bulmasına rağmen Cuesta’yı sol bek olarak oyuna sokarak yitirdi 2 puanı. Daha önce stoper ve sağ bek olarak da göz doldurmayan Cuesta dün de müsabakaya tuhaf bir penaltıyla damga vurdu. Cuesta’nın kariyerini inceledim. 261 resmi maça çıkmış. Sadece 1 kere (2020’de bir prestij maçında) sol bek oynamış. Bence Galatasaray’ın dünkü puan kaybının sorumlusu penaltı yapan Cuesta değil, onu sol bek olarak oyuna sokma talimatı veren Okan Buruk’tur."

Uğur Meleke - Hürriyet

Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 8

"AKLIM ALMIYOR"

"Maç süresince iki kez öne geçiyorsun... Senin futbolcularının hepsine yıldız diye hitap ediyoruz. Böyle bir avantajı nasıl kullanamazsın benim aklım almıyor. İlerleyen haftalarda çok daha zor maçlar olacak. Onların altından nasıl kalkacaksın? Evet, hakemlerin hatalı yönettiği karşılaşmalar vardı ama dün gece öyle hakem hatası da olmadı maçta. Bilmiyorum herhalde Okan Hoca’nın bir planı, düşüncesi vardır. Bu takımın silkelenmesi gerekiyor. Bu fizik gücüyle, bu kondisyonla rakip kim olursa olsun hepsine karşı zorlanırlar. "

Osman Şenher - Milliyet

Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 9

"KAZANACAĞI MAÇTA 2 PUAN KAYBETTİ"

"Okan Hoca Sallai'yi oyundan aldı ve yerine Ahmed girdi. Bu dakikadan sonra Galatasaray hücumda çoğaldı ve maçta yeniden öne geçti. Cuesta'nın hatasıyla Kasımpaşa penaltı kazandı ve maçın skoru belirlendi. Galatasaray kazanacağı maçta şampiyonluk yolunda 2 puan kaybetti..."

Evren Turhan - Takvim

Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 10
Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 11
Galatasaray'ın yeni transferine ve Okan Buruk'a ağır eleştiri: "Aklım almıyor, şampiyonluk kaybettirir" - 12
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