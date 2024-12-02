Galatasaray'ın yıldızı Icardi ameliyat oldu
Galatasaray'da çapraz bağı sakatlığından dolayı sezonu kapatan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de ameliyat oldu. Yıldız golcü, " Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan mücadelede sakatlanmış ve sahayı sedyeyle terk etmişti.
Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı bulunan Arjantinli'nin sezonu kapattığı duyurulmuştu.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Icardi'nin Arjantin'de ameliyat olacağını açıklamıştı.