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Galatasaray'ın yıldızı Icardi ameliyat oldu

Galatasaray'da çapraz bağı sakatlığından dolayı sezonu kapatan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de ameliyat oldu. Yıldız golcü, " Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ameliyat oldu - 1

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan mücadelede sakatlanmış ve sahayı sedyeyle terk etmişti.

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı bulunan Arjantinli'nin sezonu kapattığı duyurulmuştu.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Icardi'nin Arjantin'de ameliyat olacağını açıklamıştı.

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Galatasaray'ın yıldızı Icardi ameliyat oldu - 2

Icardi, bugün ülkesinde ameliyat olduğunu sosyal medya hesabndan duyurdu.

Instagram'dan paylaşım yapan Icardi, "Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı. 

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ameliyat oldu - 3

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray, Icardi için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolcumuz Mauro Icardi, bugün Buenos Aires’te bulunan Santorio Las Lomas Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelreini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Icardi ameliyat oldu - 4
Galatasaray'ın yıldızı Icardi ameliyat oldu - 5
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