Galatasaray'ın yıldızı Icardi ameliyat oldu

Icardi, bugün ülkesinde ameliyat olduğunu sosyal medya hesabndan duyurdu.

Instagram'dan paylaşım yapan Icardi, "Teşekkürler Guille, bu operasyonda başarılı olmam için çalışan tüm personele teşekkürler. Ayrıca büyük ailem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.