Galatasaray'ın yıldızı için mahkemeye gittiler, tüm belgeler sunuldu
05.12.2025 17:41
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın geçmiş transferine yönelik sıcak gelişmeler yaşandı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
GABRIEL SARA İÇİN MAHKEMEYE GİTTİ
UOL Esporte'nin haberine göre Gabriel Sara'yı 2022 yılında 10 milyon 500 bin euro bedelle Norwich City'ye gönderen Sao Paulo için menajer Orlando Gonçalves yasal işlem başlattı.
Gonçalves, Brezilyalı futbolcuyu Sao Paulo'ya getiren kişi olduğunu iddia etti ve transferin ardından mahkemeye gitti.
DAVAYI KAZANDI
Orlando Gonçalves'in mahmemeye sunduğu 2013 tarihli kulüp içi belgede dönemin başkanı Juvenal Juvencio'nun, kendisine oyuncunun ekonomik haklarının yüzde beşini verdiği maddenin yer aldığı belirtildi. Menajer Orlando Gonçalves'in bu davadan kazanarak çıktığı aktarıldı.
Mahkeme sonrası Sao Paulo kulübünün Gonçalves'in hak edişi olan yüzde 5'lik payı 2025'in temmuz ayında ödediği ifade edildi.
BİR DAVA DAHA ANCAK SONUÇ YOK
Norwich City'nin Gabriel Sara'yı Galatasaray'a satmasının ardından Sao Paulo, bu transferden 1 milyon 600 bin euro'luk bir gelir elde etti. Menajer Orlando Gonçalves, Sara'nın Galatasaray'a transferi sonrası yine 2013 tarihli bir belgeyle Sao Paulo'ya bir kez daha dava açtı.
Gonçalves'in bu kez Sao Paulo'nun Sara'dan elde ettiği gelirin bir kısmını talep ettiği ancak mahkemeden istediği sonucu alamadığı yazıldı.
AYNI HAKTAN İKİ ÖDEME ALMA PLANI İDDİASI
Geçtiğimiz hafta Sao Paulo Adalet Divanı'nda görülen davada menajer Orlando Gonçalves'e kötü niyetli davranması nedeniyle yaptırım uygulanması tehdidinde bulunulduğu ifade edildi. Gonçalves'in aynı hak için iki kez ödeme almaya çalıştığı belirtildi.
TEMYİZE YENİ BELGE SUNDU
Karar sonrası Gonçalves, temyize gitti. Orlando Gonçalves'in temyize sunduğu belgede ise Gabriel Sara'nın Sao Paulo'ya kazandırdığı tüm transfer gelirlerinde hakkı olduğunın yazılı olduğu görüldü. Brezilya ekibinin bu belgeye henüz bir yanıt vermediği kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.