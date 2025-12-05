Galatasaray'ın yıldızı için mahkemeye gittiler, tüm belgeler sunuldu

Norwich City'nin Gabriel Sara'yı Galatasaray'a satmasının ardından Sao Paulo, bu transferden 1 milyon 600 bin euro'luk bir gelir elde etti. Menajer Orlando Gonçalves, Sara'nın Galatasaray'a transferi sonrası yine 2013 tarihli bir belgeyle Sao Paulo'ya bir kez daha dava açtı.

Gonçalves'in bu kez Sao Paulo'nun Sara'dan elde ettiği gelirin bir kısmını talep ettiği ancak mahkemeden istediği sonucu alamadığı yazıldı.