Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile Burcu Özberk'in takipleşmesi İtalyan basınının gündeminde

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile oyuncu Burcu Özberk birbirlerini takibe aldı.
La Gazzetta dello Sport gazetesi ikili arasındaki takipleşmeyi haberleştirirken "Zaniolo'nun yeni Türk sevgilisi" ifadesini kullandı.
Zaniolo'nun Türkiye'de mutlu olduğu ve bunun Özberk ile arasındaki ilişki nedeniyle olabileceği de belirtildi.
İtalyan basınındaki haberde, "Zaniolo'nun mutlu günleri Burcu Özberk sayesinde mi? Birçok kişi Zaniolo'nun mutluluğunun altında Burcu Özberk'in payı olup olmadığını merak ediyor" denildi.
Zaniolo'nun Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulurken yıldız futbolcu ise sadece 314 kişiyi takip ediyor. Özberk'in ise 9.3 milyon takipçisi var.