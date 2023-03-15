NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile Burcu Özberk'in takipleşmesi İtalyan basınının gündeminde

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo ile oyuncu Burcu Özberk takipleşmeye başladı. İtalyan basını ikilinin takipleşmesini gündeme taşırken "Zaniolo'nun yeni Türk sevgilisi" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile Burcu Özberk'in takipleşmesi İtalyan basınının gündeminde - 1

İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile oyuncu Burcu Özberk birbirlerini takibe aldı.


Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile Burcu Özberk'in takipleşmesi İtalyan basınının gündeminde - 2

La Gazzetta dello Sport gazetesi ikili arasındaki takipleşmeyi haberleştirirken "Zaniolo'nun yeni Türk sevgilisi" ifadesini kullandı.


Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile Burcu Özberk'in takipleşmesi İtalyan basınının gündeminde - 3

Zaniolo'nun Türkiye'de mutlu olduğu ve bunun Özberk ile arasındaki ilişki nedeniyle olabileceği de belirtildi.


Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile Burcu Özberk'in takipleşmesi İtalyan basınının gündeminde - 4

İtalyan basınındaki haberde, "Zaniolo'nun mutlu günleri Burcu Özberk sayesinde mi? Birçok kişi Zaniolo'nun mutluluğunun altında Burcu Özberk'in payı olup olmadığını merak ediyor" denildi.


Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile Burcu Özberk'in takipleşmesi İtalyan basınının gündeminde - 5

Zaniolo'nun Instagram'da 1.9 milyon takipçisi bulurken yıldız futbolcu ise sadece 314 kişiyi takip ediyor. Özberk'in ise 9.3 milyon takipçisi var.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER